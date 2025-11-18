Kris Boyd, jugador de los Jets, en estado crítico tras presunto tiroteo en Nueva York

El mundo de la NFL amaneció con una noticia que cimbró a la liga y a la afición en México y Latinoamérica. Kris Boyd, cornerback de los New York Jets, se encuentra en estado crítico luego de haber sido presuntamente baleado durante la madrugada del domingo en las calles de Midtown, en Nueva York.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cerca de la 1:50 a.m. en la calle 38 Oeste, a unos pasos del restaurante Sei Less, cuando una discusión terminó de manera violenta.

Jets publicó un comunicado

El New York Post identificó a Boyd, de 29 años, como la víctima. El disparo habría impactado en el abdomen del jugador, quien fue trasladado de inmediato al hospital, donde permanece con heridas que ponen en riesgo su vida.

La policía de Nueva York continúa investigando el tiroteo y, hasta el momento, no se han realizado detenciones. Se cree que el responsable huyó en automóvil tras el ataque.

Los Jets, por su parte, emitieron un breve comunicado a través de CBS: "Estamos al tanto de la situación que involucra a Kris Boyd y no haremos más comentarios por el momento".

Un veterano de la NFL

Kris Boyd llegó a los Jets a principios de 2025 con la esperanza de revitalizar su carrera. Firmó un contrato de un año, principalmente para aportar en equipos especiales, aunque también cuenta con experiencia como cornerback, posición en la que ha acumulado más de 100 tacleadas en su trayectoria profesional.

El defensivo cuenta con siete años de carrera en la NFL, con pasos por los Minnesota Vikings, Houston Texans y Arizona Cardinals. Sin embargo, su etapa en Nueva York no ha podido despegar: una lesión en pretemporada lo llevó directamente a la lista de lesionados y no ha podido debutar con el equipo en temporada regular.

El ataque contra Boyd se produce apenas una semana después del fallecimiento de Marshawn Kneeland, promesa defensiva de los Dallas Cowboys, quien perdió la vida tras un incidente policial en Frisco, Texas. La liga vive días complicados fuera del emparrillado, y las organizaciones han expresado preocupación por la seguridad y el bienestar de sus jugadores.

Mientras Boyd lucha por su vida, la comunidad del futbol americano se mantiene atenta y en espera de noticias alentadoras sobre su recuperación.

