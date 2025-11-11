¡NO ES BROMA! Mejor socio de Tom Brady en los Patriots anuncia su regreso a la NFL

Rob Gronkowski firmará un contrato simbólico de un día para retirarse oficialmente como jugador de los New England Patriots, en un gesto que confirma su deseo de cerrar la carrera ligado al club que lo formó y con el que ganó tres Super Bowls. La decisión fue anunciada por el propio ex ala cerrada.

¿Por qué Rob Gronkowski se quiere retirar como New England Patriot?

El motivo detrás del movimiento tiene un fuerte componente personal, Gronkowski explicó que cumplirá el último deseo de su amiga y filántropa Susan Hurley, quien pidió que él se retirara como “Patriot” antes de su fallecimiento por cáncer. El propietario del equipo, Robert Kraft, apoyó la iniciativa, lo que facilitó el arreglo simbólico con la franquicia.

¿Qué importancia tuvo Rob Gronkowski en la era dorada de New England?

Gronkowski, de 36 años, dejó una huella indeleble en New England entre 2010 y 2018: sus registros, su conexión con Tom Brady y su papel en el dominio de la era de los Patriots lo convirtieron en uno de los mejores alas cerradas de la historia reciente de la NFL. En total acumuló más de 600 recepciones, casi 9,300 yardas y 92 touchdowns en temporada regular, además de una destacada producción en postemporada. El acto de firmar con los Patriots subraya su vínculo con la ciudad y la franquicia.

La firma del contrato ceremonial se realizará esta semana y se espera que vaya acompañada de un breve acto institucional en Foxborough; algunos reportes indican que el trámite coincidirá con eventos del club y apariciones públicas del propio Gronk como analista de televisión. Aunque ya se había retirado anteriormente (y jugó un par de temporadas más con los Buccaneers), este paso oficializa su estatus como “Patriot for life” y le permite cerrar su carrera con la camiseta con la que alcanzó la leyenda.

Más allá del simbolismo, la ceremonia tiene alcance mediático y emotivo: fanáticos, excompañeros y la organización verán en este acto un reconocimiento a una trayectoria marcada por el talento, la personalidad y los títulos. Para Gronkowski, es la formalización de un vínculo que, tras la firma, quedará inmortalizado en la historia del equipo.

