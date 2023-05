Kun Agüero busca fichar a Shakira en la Queens League

El exfutbolista argentino Sergio Kun Agüero dijo durante una transmisión en el Draft de la Queen League que le gustaría fichar a Shakira para este torneo, al Kings League ha incursionado en un nuevo formato en el futbol 7 y ahora se ha replicado la fórmula para una liga femenil con grandes participantes.

“La 12 puede ser Shakira, habría que tratar de contactarla, ella está en Miami, yo no sé cómo juega a la pelota, pero habría que intentarlo imagínate a Shakira juagando para Kun Esports y que el presidente sea Gerard Piqué” dijo en su directo durante el Draft de la Queens League.

Kun asegura que todo es posible dentro de la liga yaque Gema, la streamer y creadora de contenido que alguna vez fue ex novia de The Grefg ahora es presidente dentro de la liga de futbol, aunque todavía no ha dada un comunicado oficial es sorpréndete como grandes celebridades se unen para celebrar la fiesta del futbol en un formato completamente nuevo.

Te puede interesar: Ibai pone la mira en grupo mexicano para tocar en la Velada del Año 3

Lista de equipos con sus presidentes

PIO: Rivers.

1K: Mayichi e Iker Casillas.

FC Porcinas: Gemita e Ibai Llanos.

Aniquiladoras: Espe y JuanSGuarnizo.

Saiyans: TheGrefg.

Kunitas: Morena Beltrán y Kun Agüero.

El Barrio: Adri Contreras.

Ultimate Móstiles: Noe9977 y DjMaRiiO.

XBUYER TEAM: XBUYER y Minibuyer.

Las Troncas: Violeta y Perxitaa.



Jijantas: Paula Gonu y Gerard Romero.

Rayo de Barcelona: Spursito.

Te puede interesar: SEGA compra las desarrolladora de Angry Birds por cifra millonaria

La Queens League va tomando forma tras la celebración del draft donde quedaron seleccionadas las 120 jugadoras entre los equipos de la competición, sin contar a las jugadoras número 11 y 12.

La liga arrancará el próximo 6 de mayo, recordemos que la Queen League tendrá sus encuentros los días sábados a diferencia de la Kings League que se llevará a cabo los domingos.

Se parte de la mejor comunidad y siguenos en todas nuetsras redes oficiles de Azteca Esports.