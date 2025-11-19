¡ACTUALIZACIÓN! Nueva información sobre la fractura de Aaron Rodgers en su muñeca

Aaron Rodgers no necesitará cirugía tras la fractura en la muñeca, confirmó el cuerpo médico de los Pittsburgh Steelers, informó el equipo tras los estudios realizados este lunes. La lesión, en la muñeca izquierda (mano no dominante para el pase) quedó catalogada como una fractura menor y el tratamiento será conservador: inmovilización y protección para garantizar comodidad y seguridad.

Te puede interesar: Kris Boyd, jugador de los Jets, en estado crítico tras presunto tiroteo en Nueva York

El entrenador Mike Tomlin detalló que la prioridad será “asegurar” la zona para que Rodgers pueda estar cómodo y protegido, y que la evolución funcional marcará cualquier decisión sobre su disponibilidad. Las pruebas complementarias descartaron la necesidad de intervención quirúrgica inmediata, según reportes de fuentes cercanas a los Steelers.

Mejor ni hablamos: Luis García y Zague Analisis del México vs Uruguay | TV Azteca Deportes

¿Cuándo podría volver Aaron Rodgers?

A pesar del diagnóstico, Rodgers está presionando para estar disponible en el próximo compromiso del equipo y su participación se decidirá en el transcurso de la semana según cómo responda al vendaje/férula y a las prácticas de evaluación. La organización subrayó que la decisión será “día a día” y dependerá de la comodidad del pasador y del visto bueno del departamento médico.

¿Contra quién se lesionó Aaron Rodgers y quién lo suplió?

La lesión ocurrió en el partido ante los Cincinnati Bengals, cuando Rodgers abandonó el encuentro y fue reemplazado por Mason Rudolph, quien tomó los controles del ataque en la segunda mitad. El equipo intentará equilibrar la urgencia competitiva; los Steelers siguen en la pelea por la división y con la prudencia médica para no comprometer la recuperación del veterano mariscal.

En términos prácticos, el plan inmediato contempla inmovilización, control del dolor y programas de rehabilitación para preservar rango de movimiento y fuerza, junto a una protección adicional durante los entrenamientos. Aunque evitar la cirugía es una noticia positiva para la continuidad del jugador, el cuerpo técnico y los médicos insisten en que la prioridad es la salud a mediano plazo; Rodgers y el club tomarán la decisión final sobre su disponibilidad conforme avance la semana de preparación.

Te puede interesar: Dallas Cowboys 33-16 Las Vegas Raiders: Dak Prescott recupera sensaciones en la ciudad del juego