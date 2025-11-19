deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

¡ACTUALIZACIÓN! Nueva información sobre la fractura de Aaron Rodgers en su muñeca

Tras tener que abandonar a los Pittsburgh Steelers por una fractura en la muñeca el pasado fin de semana, ha surgido nueva información sobre Aaron Rodgers

Aaron Rodgers
Aaron Rodgers
EDER CALDERÓN
Ritual NFL
Compartir

Aaron Rodgers no necesitará cirugía tras la fractura en la muñeca, confirmó el cuerpo médico de los Pittsburgh Steelers, informó el equipo tras los estudios realizados este lunes. La lesión, en la muñeca izquierda (mano no dominante para el pase) quedó catalogada como una fractura menor y el tratamiento será conservador: inmovilización y protección para garantizar comodidad y seguridad.

Te puede interesar: Kris Boyd, jugador de los Jets, en estado crítico tras presunto tiroteo en Nueva York

El entrenador Mike Tomlin detalló que la prioridad será “asegurar” la zona para que Rodgers pueda estar cómodo y protegido, y que la evolución funcional marcará cualquier decisión sobre su disponibilidad. Las pruebas complementarias descartaron la necesidad de intervención quirúrgica inmediata, según reportes de fuentes cercanas a los Steelers.

Mejor ni hablamos: Luis García y Zague Analisis del México vs Uruguay | TV Azteca Deportes

¿Cuándo podría volver Aaron Rodgers?

A pesar del diagnóstico, Rodgers está presionando para estar disponible en el próximo compromiso del equipo y su participación se decidirá en el transcurso de la semana según cómo responda al vendaje/férula y a las prácticas de evaluación. La organización subrayó que la decisión será “día a día” y dependerá de la comodidad del pasador y del visto bueno del departamento médico.

¿Contra quién se lesionó Aaron Rodgers y quién lo suplió?

La lesión ocurrió en el partido ante los Cincinnati Bengals, cuando Rodgers abandonó el encuentro y fue reemplazado por Mason Rudolph, quien tomó los controles del ataque en la segunda mitad. El equipo intentará equilibrar la urgencia competitiva; los Steelers siguen en la pelea por la división y con la prudencia médica para no comprometer la recuperación del veterano mariscal.

En términos prácticos, el plan inmediato contempla inmovilización, control del dolor y programas de rehabilitación para preservar rango de movimiento y fuerza, junto a una protección adicional durante los entrenamientos. Aunque evitar la cirugía es una noticia positiva para la continuidad del jugador, el cuerpo técnico y los médicos insisten en que la prioridad es la salud a mediano plazo; Rodgers y el club tomarán la decisión final sobre su disponibilidad conforme avance la semana de preparación.

Te puede interesar: Dallas Cowboys 33-16 Las Vegas Raiders: Dak Prescott recupera sensaciones en la ciudad del juego

ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

EDER CALDERÓN

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL
Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
×
×