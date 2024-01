Mbappé confiesa que su futuro está en el futbol de Arabia Saudita

El futuro de Kylian Mbappé está en el aire. El futbolista de francés, campeón del mundo en 2018, no ha renovado con el Paris Saint Germain, por lo que su siguiente paso está en la mira de todos, ya que esperan, que ahora sí, pueda arribar a la Casa Blanca, el Real Madrid.

Ya son varias temporadas las que el atacante ha estado en la mira de Florentino Pérez, pero por alguna u otra razón no ha podido concretarse el traspaso. Esto también enfureció a los seguidores merengues, quienes en algún punto pidieron que el galo ya no llegara.

Entre dimes y diretes, el atacante francés tuvo una entrevista para un medio internacional donde confesó que su futuro está en el futbol de Arabia Saudita, o incluso en el de los Estados Unidos, para seguir los pasos de Messi, quien arribó al Inter de Miami.

“Grandes jugadores que han marcado la historia del futbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando a una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mi también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios”, dijo para la Revista GQ.

Mientras tanto, los siguientes días serán claves para su futuro más próximo. Al término del mercado de fichajes de este invierno, en febrero, Mbappé va a tener que tomar la decisión de donde jugará la siguiente temporada: renovar con el PSG una vez más, pero en caso de no hacerlo, en el verano podría salir gratis, como agente libre, y desde febrero firmar un precontrato con el equipo en el que quiera seguir su carrera.

No solo el Real Madrid está interesado en él, también hay escuadras en Inglaterra e incluso en Italia que han preguntado, y estarían dispuestas a pagar su salario para tenerlo en sus filas desde la campaña 2024-2025.