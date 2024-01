Xavi Hernández anuncia cuando saldrá del Barcelona

Xavi Hernández, técnico del equipo de Barcelona, declara en conferencia de prensa previo a su encuentro por la Copa del Rey, que siempre ha sentido la confianza de los jugadores y que el día que estén con él, dejará el club.

“El día que los jugadores no estén conmigo, cogeré las cosas y me iré para casa. Hablamos mucho, no solo con los capitanes. Estamos tocados. Las derrotas contra el Madrid en una final cuestan de digerir, pero tenemos que hacer borrón y cuenta nueva”, apuntó el técnico catalán.

Xavi señala que los objetivos que le han pedido desde su llegada al banco del Barcelona se han cumplido.

Xavi Hernández asegura que ha cumplido con los objetivos de Barcelona

“Cuando me fichan, vienen a Qatar y me dicen que el club está muy mal y el objetivo es quedar cuartos, y quedamos segundos. El año pasado, el objetivo era ganar la Liga, así me lo hizo saber el presidente, y se ganaron la Liga y la Supercopa”.

Y añadió: “Este año el objetivo es ganar títulos. Se ha perdido uno contra el Madrid. Estuvimos muy mal y pedí perdón. No estuvimos altura de este club, pero el primer objetivo era clasificarse para los octavos de la ‘Champions’, y sobre todo ganar los títulos importantes: Copa, Liga y ‘Champions’”.

“Si no se gana y no se consiguen títulos, habrá consecuencias, lo he dicho desde el primer día. Nunca voy a ser un problema para el Barça. En el momento en el que me digan que soy un problema, ya me he marchado. Por encima de todo soy culer y quiero a este club”, aseveró el técnico español.

Por otra parte, Xavi aseguró que, pese a atravesar una de las situaciones económicas más difíciles de la historia, el Barcelona no puede permitirse dejar de ser competitivo en los próximos años con independencia de los problemas para fichar jugadores.

Barcelona enfrenta a Unionistas de Salamanca en la Copa del Rey

Sobre la eliminatoria de la Copa del Rey de este jueves en el campo de Unionistas de Salamanca, Xavi alertó de que se trata de un adversario que “ha demostrado sus fortalezas, sobre todo en su campo”, y que se trata de un rival “rocoso defensivamente”, “muy fuerte en el juego aéreo” y que “tiene las cosas claras”.

“Tenemos que cambiar el chip después de la derrota en la Supercopa. Queremos volver a tener buenas sensaciones y pasar a cuartos. Somos favoritos por la diferencia de categoría pero el Unionistas ya ha eliminado al Villarreal y al Sporting. Mañana nos costará, como ya costó en Barbastro. Es el partido de su vida y tenemos que igualar su intensidad, fe y coraje”, analizó.