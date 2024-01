Mbappé no descarta salir del PSG pese a oferta millonaria para renovar

El futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire. Luego de que se revelara que el Paris Saint-Germain tiene contemplada una oferta de 100 millones de euros netos anuales para intentar convencer al futbolista de Francia para renovar su contrato, el propio delantero no descarta una salida del equipo de la Ligue 1.

Con 25 años de edad, no es secreto que el atacante es el líder del equipo dirigido por Luis Enrique, no obstante, los constantes rumores en su entorno sobre un posible fichaje por el Real Madrid desde hace algunas temporadas han hecho que el jugador se pueda replantear dos veces su futuro.

“El futbol es algo complejo y rápidamente olvidas tanto las experiencias positivas como las negativas. Tienes que estar siempre adaptándote y reinventándote”, dijo Kylian Mbappé en una entrevista publicada por la revista GQ.

Descubre las reglas de la People’s League, un torneo innovador en el fútbol mexicano

Te puede interesar: Kylian Mbappé se aleja del Real Madrid y se acerca al Barcelona

Kylian Mbappé no descarta dejar al PSG

Y es que tras la insistencia del conjunto de LaLiga por llevarlo a sus filas, el delantero de la Selección de Francia ha puesto como ejemplo a Lionel Messi, de quien fue compañero en el vestidor del PSG y que a su salida del equipo, ‘La Pulga’ se hizo jugador del Inter Miami en la Major League Soccer.

“Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino.

“La gran diferencia es que antes mi atención se centraba realmente en mi rendimiento y en lo que yo personalmente podía aportar al equipo. Ser capitán me proporciona una nueva visión más amplia”, agrega Mbappé.

Resumen: Mazatlán 0-1 Atlético de San Luis | Jornada 1 del Clausura 2024

Te puede interesar: El Club Deportivo Guadalajara niega nexos con una red de narcotráfico