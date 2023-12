¡INCREÍBLE! Posible sanción a equipo europeo de 141 puntos

El equipo de la Primera división galesa Pontypridd United, podría enfrentarse a una deducción de 141 puntos debido a una serie de irregularidades contractuales y económicas de las que le acusa la Federación galesa de futbol (FAW, por sus siglas en inglés).

El Pontypridd United ha sido declarado culpable de 18 cargos por irregularidades financieras y se le han deducido 6 puntos, pero podría perder 135 puntos más en caso de que alineen a algún jugador fuera de contrato antes del final de la temporada 2024-2025.

Te puede interesar: El Manchester United está al borde de la eliminación en Champions

¿América se relajó de más contra Atlético San Luis? | En Caliente

Pontypridd United sancionado por irregularidades contractuales y económicas

La FAW les acusó de no pagar el dinero que adeudan a sus jugadores, así como de no cumplir las obligaciones contractuales que tenían con los mismos, además de no haber registrado a los futbolistas correctamente y haber cometido alineación indebida.

La comisión independiente que ha llevado el caso también ha prohibido al equipo galés fichar en las próximas dos ventanas de fichajes, por lo que no podrán incorporar a nadie hasta enero de 2025.

La sanción de seis puntos ha dejado al Pontypridd en el último puesto de la tabla con siete puntos después de haberse jugado 18 jornadas.

Por su parte, el Pontypridd United en un comunicado señaló:

“Se descubrió que el Club había cometido infracciones involuntarias causadas por una falla en el funcionamiento adecuado del sistema Comet. De ese fracaso no se deriva ninguna ventaja deportiva. Como tal, la deducción de 141 puntos solicitada por la FAW se consideró desproporcionada y se redujo a 6. David Phillips KC no encontró motivos para sancionar al club por irregularidades financieras”.

Te puede interesar: LAMENTABLE: Presidente de un club golpea al árbitro