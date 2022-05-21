Aseguran que el francés Kylian Mbappé se queda en el PSG

París, Francia. La novela de Kylian Mbappé sigue en desarrollo y el capítulo de este día afirma que el astro francés renovará contrato con el París Saint-Germaín (PSG), así lo asegura un periodista italiano.

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Además señalan que el propio presidente del Real Madrid Florentino Pérez al terminar el encuentro de su equipo ante Betis les informó a los jugadores que el galo no jugará con ellos la próxima temporada.

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Gianluca Di Marzio, periodista de Sky Italia y especialista en el mercado de fichajes, anunció en su cuenta de Twitter que Mbappé renovará con el PSG y no se irá al Real Madrid.

En este pequeño comunicado, el periodista se ha limitado a asegurar que "ya no hay más dudas" y que "Mbappé renovará su contrato con el PSG", al que, como era de esperar, ya ha comenzado a tener revuelo por todas partes.

La decisione è presa dopo la svolta di ieri, forse già oggi l'annuncio: @KMbappe rinnova col @PSG_inside e dice no al @realmadrid con cui aveva da tempo un impegno verbale @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 21, 2022

Según información del medio informativo español Marca, el propio Kylian Mbappé le anunció a Florentino Pérez que se quedará en el París Saint-Germain, que su decisión es la más difícil de su vida.

Aún así, todo quedará en suspenso hasta que después del encuentro del PSG ante el Metz, el jugador tome la palabra y, como parece, anuncie que sigue en el conjunto parisino. Son horas de espera.

Este viernes surgió la información de que el jugador francés, cuyo contrato de 5 años con el París Saint-Germain expira en unas semanas, tiene previsto anunciar en las próximas horas si seguiría en el Parque de los Príncipes o se mudaría al Santiago Bernabéu.

La mamá de Mbappé asegura que su hijo tiene un acuerdo con los dos equipos

La última noticia llegó de Egipto, donde un medio publicó que la madre del jugador, Faiza Lamary, aseguraba que tienen un acuerdo similar con PSG y Real Madrid a la espera de que Mbappé se decida a plasmar su firma en uno de los dos contratos.

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Según L'Équipe, el entorno del futbolista ha confirmado esa información, aunque matiza que no procede de su madre.

Las espadas están en lo alto y cualquiera de las dos opciones aparece como posible.

