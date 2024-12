Mbappé listo para la final de la Copa Intercontinental

El Real Madrid recibe un gran impulso antes de la final de la Copa Intercontinental, ya que Kylian Mbappé ha demostrado estar completamente recuperado de su lesión muscular en el muslo izquierdo. El escenario es el imponente Lusail Stadium, el mismo donde Mbappé tuvo una actuación épica en la final del Mundial 2022, y ahora busca redimirse y liderar a su equipo a la victoria contra el Pachuca.

Hace 2 años Mbappé jugó la final del Mundial Qatar 2022



La estrella francesa mostró su excelencia habitual durante el entrenamiento, dejando claro que está listo para ser titular. Su determinación de quitarse la espina del Mundial, donde marcó tres goles en una memorable pero desafortunada derrota ante Argentina, es palpable.

Mbappé no estuvo solo en el entrenamiento; Vinícius Junior, recientemente galardonado como el mejor jugador del mundo en la gala The Best de la FIFA, también se unió a sus compañeros. El brasileño completó con normalidad las sesiones de calentamiento y ejercicios, preparándose para ser una pieza clave en el partido. Junto a ellos, Jude Bellingham, quien había estado ausente en el último entrenamiento en Madrid debido a leves molestias, también regresó a la dinámica del grupo, listo para apoyar en el mediocampo.

El entrenador Carlo Ancelotti condujo el calentamiento, centrado en evaluar el estado de sus jugadores y en ajustar las tácticas finales. La inclusión de Mbappé en el once inicial parece segura, tras ocho días de recuperación, y su presencia promete ser un factor decisivo en el enfrentamiento contra Pachuca.

Durante el entrenamiento, el equipo blanco, aunque sin los lesionados Dani Carvajal, Ferland Mendy, Éder Militao y David Alaba, completó una serie de rondos, ejercicios de presión y posesión, y un partido en un campo de dimensiones reducidas, culminando con series de disparos a puerta. La atmósfera en el Lusail Stadium fue de concentración y determinación, con los jugadores afinando sus estrategias para la gran final.

Mbappé manda mensaje a los aficionados del Real Madrid



Para Mbappé, esta final es una oportunidad de redención y de añadir otro trofeo a su impresionante carrera. “Es fantástico estar de vuelta y sentirme en forma para competir. Estamos listos para darlo todo en la final y demostrar el verdadero espíritu del Real Madrid”, comentó el delantero francés.