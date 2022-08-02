¿Mbappé causó la salida de Pochettino del PSG? El argentino confiesa

Después de varias semanas de dejar al PSG, su exdirector técnico, Mauricio Pochettino dio las primeras declaraciones sobre su salida. El argentino fue sustituido por el francés Christophe Galtier y confesó si el delantero Kylian Mbappé provocó su destitución del banquillo parisino.

Cabe recordar que cuando se confirmó la renovación de 'Donatello' con el cuadro de la capital francesa hasta el 2025, comenzaron a correr varios rumores sobre una supuesta condición que puso el campeón del mundo en 2018. Dicha cláusula dicataba que se le dejaría decidir en varias cuestiones del equipo como fichajes o la directiva.

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A pesar de todos los rumores, el estratega argentino duda que el futbolista haya tenido ingerencia en las decisiones de la directiva del PSG.

"No creo que sea Kylian (Mbappé) el que haya diseñado el nuevo proyecto. Los que mandan, en este caso el presidente, son los que habrán pensado que lo más conveniente era un nuevo proyecto en el club. Lo que creo es que PSG ha hecho todo lo posible por retener a Kylian y también en eso estoy de acuerdo. Es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial en la actualidad", declaró en entrevista para Infobae.

Mauricio Pochettino no aclaró por completo las dudas sobre su salida del PSG, pero con la llegada de Christophe Galtier, el objetivo del cuadro parisino sigue siendo el mismo que no ha podido cumplir desde hace varios años: Ganar la Champions League.

El PSG consigue su primer título

El pasado domingo, el PSG consiguió el primer título de la temporada tras superar 4-0 al Nantes en la Supercopa de Francia. Los autores de los goles fueron Lionel Messi, Sergio Ramos y Neymar, quien marcó un doblete.

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Ahora, el club parisino se enfoca en el debut en la Ligue 1 del próximo 6 de agosto ante el Clermont.

