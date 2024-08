Charles Leclerc advierte a Lewis Hamilton: “Cuando venga a Ferrari no seré tolerante”

Ferrari tiene un gran problema en puerta. A partir de la próxima temporada tendrá a dos pilotos de mucho talento, y ambos podrían ser los protagonistas en cualquier escudería. Charles Leclerc y Lewis Hamilton serán coequiperos, pero ninguno de los dos estará dispuesto a ceder el protagonismo.

De entrada, Leclerc lleva seis años en el equipo, y aunque no ha logrado el ansiado campeonato, el equipo sigue dándole todo el apoyo. Pero fichar a un siete veces campeón del mundo es un claro mensaje de que no viene para ser segundo, sino para intentar continuar su legado.

Ante ello, Leclerc ha asegurado que no le hará la vida sencilla al británico a pesar de llegar con toda la jerarquía posible.

“No voy a ser tolerante, cuando me pongo el casco, todo eso ya no importa. Cambias, no piensas en quién es quién y sigues adelante. Tengo que olvidarme de los nombres del paddock y centrarme en mi propio rendimiento cuando estoy en la pista”, dijo el menagasco en una entrevista.

REUTERS

Leclerc reconoce la jerarquía de Lewis Hamilton

Por otro lado, Leclerc ha reconocido que tiene mucho que aprender de Lewis Hamilton, quien disputa su última temporada con Mercedes.

“Va a ser increíble tener a Lewis en el equipo y, por supuesto, tener a un campeón tan increíble en el mismo coche que yo. En primer lugar, es una gran oportunidad para aprender de uno de los mejores de la historia. Creo que es una gran oportunidad para demostrar lo que puedo hacer, así que estoy deseando que llegue. Durante mi infancia, sin duda fue uno de mis modelos a seguir“.

Ferrari tendrá que descifrar cómo lidiar con dos pilotos con sangre ganadora, pues en anteriores ocasiones eso no ha sido el detonante para generar un ambiente lleno de tensión, acompañada de resultados negativos.