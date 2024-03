La buena noticia en Atlas previo al juego vs Rayados

Los Rojinegros del Atlas no la han pasado tan bien en el Clausura 2024 y más allá de que los resultados no se le han dado al cuadro tapatío, han sufrido varias bajas por lesión o suspensión; sin embargo previo a recibir a Rayados de Monterrey este fin de semana, recuperarán a un jugador vital en el medio campo como Juan Zapata.

Juan Manuel Zapata, contó en conferencia de prensa cómo se siente para volver a las canchas después de su lesión, así como lo agradecido que está con Atlas FC y su afición.



“Muy contento, la verdad, desde afuera se sufre mucho. Estar lesionado y no poder ayudar a los compañeros es muy complicado, lo digo desde mi punto de vista. Pero la verdad, muy contento como se lo manifesté a los compañeros y al cuerpo técnico, es una bendición poder estar aquí y poderlos ayudar para que Atlas vuelva a estar en los lugares que queremos que esté. Hemos sido conscientes de que llevo un tiempo considerable fuera y sé que él va a tomar la mejor decisión y es el único que va a saber por cuánto tiempo me ve. Esta semana me le he acercado y le he dicho que me he sentido muy bien, pero estoy consciente de que los muchachos llevan más tiempo de preparación que yo, entonces estoy dispuesto para el tiempo que él considere”, mencionó en conferencia de prensa el colombiano.





Por otro lado el jugador sudamericano aprovechó para hablar sobre su renovación con el cuadro de los Zorros el cual no cierra las puertas a extenderlo en un futuro.

“Por ahora no hemos tenido el acercamiento como tal, pero esas son cosas que se tienen que encargar los que ven en esos temas. Yo solo me dedico a jugar y por ahora solo quiero terminar el semestre bien y que el equipo termine bien y de ahí para allá que pase lo que tenga que pasar, ya Dios sabrá”, puntualizó.





Los Rojinegros reciben a Rayados este fin de semana en el Estadio Jalisco en una de las últimas llamadas para los rojinegros si quieren aspirar a un boleto a la fase final del futbol mexicano.

