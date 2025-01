La campaña Play For Green de Pubg Mobile fue un éxito

Pubg Mobile uno de los juegos para móviles más populares del mundo presentó los datos sobre una de sus campañas en pro al cuidado del medio ambiente “Play For Green”.

Más de 20 millones de jugadores participaron en el evento “Run For Green”, que convirtió el movimiento dentro del juego en apoyo a proyectos de conservación en el mundo real, con una distancia recorrida combinada dentro del juego de más de 4.8 mil millones de kilómetros, lo que equivale a dar 21,000 vueltas a la Tierra. Esto se transformó en apoyo directo a los esfuerzos de preservación del medio ambiente, protegiendo más de 70,000 metros cuadrados de ecosistemas vitales en Pakistán, Indonesia y Brasil.

Tras el reconocimiento de Play For Green en los Premios Playing for the Planet 2024, donde ganó el codiciado trofeo Elección de los Medios, este vídeo destaca los increíbles logros conseguidos por los jugadores de Pubg Mobile durante la iniciativa, así como las continuas contribuciones de los juegos a la mejora de la sostenibilidad del medio ambiente global.



El Jardín de la Protección, un jardín botánico educativo disponible en el Modo Hogar del juego a través del evento Run for Green, ofreció a los jugadores una atractiva oportunidad de aprender sobre la flora en peligro de extinción. Cerca de 100 millones de jugadores exploraron el jardín, adquiriendo un conocimiento más profundo de estas especies vitales y de la importancia de preservarlas.

Por otra parte, la serie de mapas “Las Ruinas de Erangel” de World of Wonder, creada en colaboración con Mark Maslin, profesor de la University College de Londres, ofrecía a los jugadores una visión de los posibles efectos futuros del cambio climático a través de un juego inmersivo. Más de 4.000 creadores utilizaron la plantilla “Las Ruinas de Erangel” para crear más de 8.000 mapas con temas relacionados con la preservación del medio ambiente. Combinados, los mapas oficiales de Play For Green y los creados por los jugadores se jugaron más de 1.4 mil millones de veces, lo que demuestra el poder de la creatividad colectiva para implicar y educar en cuestiones medioambientales críticas.