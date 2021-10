La condición de Mohamed para dirigir en la Liga BBVA MX

Uno de los entrenador más cotizados en el futbol de México es el argentino Antonio “Turco” Mohamed, pues desde su salida de Rayados de Monterrey , el estratega sudamericano suena siempre cada que un equipo despide a su Director Técnico.

Uno de los equipos con los que se ha relacionado últimamente es Chivas, equipo que tiene entrenador interino en la figura de Marcelo Michel Leaño y está en busca de un timonel que los regrese a los primeros planos de la Liga BBVA MX.

Para estos retos, Mohamed se pinta solo, pues ha tomado equipos con gran futuro y ha logrado sacarle jugo a sus dirigidos, el “Turco” ha sido campeón con Xolos de Tijuana en el Apertura 2012, con América en el Apertura 2014 y con Rayados en el Apertura 2019.

Las ofertas de equipos de México para Mohamed

El argentino aceptó que en los últimos meses ha tenido conversaciones para volver a las canchas, sin embargo no se ha concretado un proyecto que le interese del todo.





“Si he tenido muchos acercamientos durante este año, de muchos equipos, la última fue la de Xolos, la estuve pensando hasta el último momento y nada, México siempre es una opción para mí, siempre es una opción, siempre y cuando haya un desafío que realmente me motive para poder hacerlo y nada”, confesó en entrevista para W.

¿Chivas es opción para Antonio Mohamed?

Aunque no dio nombre del club, Mohamed le hizo un guiño a las Chivas Rayadas de Guadalajara pues declaró que si lo llama un equipo grande de México , sin pensarlo regreso a tierras aztecas.

“Según el equipo que sea, si me llaman de Boca, voy a ir a Boca, si me llaman de Monterrey, voy a ir a Monterrey, el ejemplo, ahora si me llama un equipo chico de argentina y un equipo grande de México, voy al equipo de México”, puntualizó.

