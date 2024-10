La confesión de Jorge Sánchez al recibir su llamado a la selección mexicana

Cruz Azul derrotó a los Rayos del Necaxa el fin de semana en el Estadio Ciudad de los Deportes, aun siendo líderes y estando invictos en casa, llegando a 28 unidades y prácticamente asegurando la clasificación a la fase final del Apertura 2024.

Después del triunfo de los celetes Jorge Sánchez aprovechó para hablar sobre el buen momento que vive y confesó su reacción tras ser considerado de nueva cuenta a la Selección Mexicana.

“El llamado a la Selección es importante, siempre representar a tu país es lo mejor y lo más bonito. Tenemos que ir a hacer lo mejor posible, ahorita me quiero desconectar, tengo un día libre y lo voy a pasar con mi familia, mañana enfocarme en Selección. Estamos contentos de lo que hemos conseguido, pero tenemos que seguir trabajando, no hemos conseguido nada, estamos en la punta y debemos seguir ahí, pero el objetivo principal es levantar el título, levantar la copa así que hasta no conseguirlo no vamos a descansar, así que tenemos que seguir mejorando con la misma humildad, trabajando, hay muchas cosas por corregir. Lo que estamos haciendo, hay que perfeccionarlo, porque sabemos que les duele a los demás equipos, así que hay que seguir con la misma mentalidad”, mencionó Jorge Sánchez.

Los 10 convocados a selección que pertenecen a Cruz Azul

El buen paso que vive la Máquina de Cruz Azul en el Apertura 2024 se ve reflejada en las convocatorias de las diferentes selecciones, mira de quiénes se trata.

Previo a la fecha FIFA, Cruz Azul cuenta con la convocatoria de 10 futbolistas reflejando el buen paso que viven los celestes en el actual certamen; aquí repasamos la lista de convocados de los 10 futbolistas de los cementeros.

Selección Mexicana Mayor:

- Jorge Sánchez

- Luis Romo

- Carlos Rodríguez

Selección Mexicana Sub 23:

- Andrés Montaño

Selección Mexicana Sub 20:

- Rogelio González

- Amaury Morales

- Mateo Levy

Selección Colombia

- Kevín Mier

- Willer Ditta

Selección Venezuela

José Suárez