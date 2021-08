La dura respuesta de los mellizos Romero a San Lorenzo

San Lorenzo de Almagro está que arde. El campeón de la Copa Libertadores en 2014 atraviesa una crisis, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Otra vez, el tema son los hermanos Romero. Pero esta vez no por algún desplante, mala actitud o indisciplina. Ahora, Ángel y Oscar estallaron la bomba al publicar un comunicado durísimo en contra de algunos dirigentes de la institución.

Mauro Cetto, mánager de la institución cuerva, declaró ayer que los hermanos le habrían solicitado a la dirigencia del club que escucharan ofertas para que pudieran salir del club. “Ellos pidieron que se escuche si llegaba algo, nosotros les dimos el ok, pero por ahora no llegó nada. Con respecto a la renovación, que fue lo que fuimos a charlar, no hubo una respuesta, pero si plantearon esto de escuchar opciones”, fueron sus palabras.

Hoy, publicaron una respuesta a través de la cuenta conjunta que tienen en Twitter (@RomeroTeam_) y fueron contundentes: “Quien declaró públicamente haber sido nosotros los que solicitamos dejar la institución falta a la verdad y miente alevosamente, no sabemos con qué oscuras intenciones”, dice el primer golpe de los paraguayos contra el club tras explicar que la intención del texto es aclarar su situación ante la opinión pública.

A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL pic.twitter.com/Fsk2NDUET3 — RomeroTeam (@RomeroTeam_) August 24, 2021

Una polémica que da para largo

Pero la cosa no paró ahí, y es que paso a paso fueron explicando cómo se desarrollaron las comunicaciones entre ellos y los dirigentes en los últimos días. Contrario a lo dicho por Cetto, los futbolistas explicaron que el presidente y el mánager de la institución los llamaron a una reunión para explicarles que la situación económica del club es tan mala que se encuentran ante la imposibilidad de poder cumplir con lo pactado celebrado entre ambas partes.

“De hecho, a fines del corriente mes de agosto los actuales dirigentes completarán 5 meses de salarios adeudados a cada uno de nosotros, lo que demuestra a las claras que el momento financiero de la institución es calamitoso y que nuestra situación amerita una mirada especial, requiere una solución urgente”, aseveraron para ahondar en el tema antes mencionado.

Te puede interesar: La alegría fue incompleta para el juvenil de Boca Juniors

Ángel y Oscar afirmaron que ellos siempre sentirán agradecimiento para San Lorenzo. Que ellos portaron con orgullo esa camiseta, lo cual les significó cumplir un sueño y que siempre fueron profesionales. Finalmente, aseguraron que fueron los directivos los que les solicitaron considerar la posibilidad de continuar sus carreras en otros clubes, situación que aceptaron muy a su pesar de acuerdo al comunicado.