La emotiva reacción de Uriel Antuna al recordar al pequeño José Armando, aficionado de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se mide a los Diablos Rojos del Toluca en la última jornada del Clausura 2024, en un partido en el que ambos equipos pueden terminar como líderes del certamen o en la zona de play in. Esta semana en la Noria se recibió una noticia muy triste, pues el pequeño José Armando, aficionado de Cruz Azul perdió la batalla contra el cáncer por lo que Uriel Antuna aprovechó para mandarle un mensaje de apoyo y sus condolencias a la familia de José Armando.

“Son momentos muy complicados tanto como para nosotros como para los familiares, creo que el dedicarle un triunfo a la familia sería muy importante para que se sientan respaldados, se sientan queridos por parte de nosotros, para nosotros hubiera sido un gusto conocerlo y que viviera este triunfo que vivimos en su momento contra Chivas, que estuviera con nosotros presencialmente, pero al final de cuentas son cosas que pasan en la vida y ojalá Dios quiera y podamos regalarle en triunfo a los familiares, a todos los que estén viendo el partido en memoria de Armando”, mencionó Uriel Antuna en entrevista para Azteca Deportes.

Por otro lado, de cara al duelo de este fin de semana, Uriel Antuna aprovechó para hablar sobre el buen momento que vive su ex compañero en el Guadalajara y amigo, Alexis Vega, al que enfrentará este fin de semana en el cierre de la fase regular.

“Es un encuentro especial también por nuestros ex compañeros, obviamente Alexis (Vega) llevo muchos años de conocerlo, me da mucho gusto que está retomando su nivel, que está anotando goles, se ve que disfruta el fútbol de nuevo, se ve que le gusta estar en la ciudad, en el equipo, me da gusto por él que esté disfrutando y volviendo a anotar y disfrutar qué era lo que se le caracterizaba en el campo”, mencionó Antuna en entrevista para Azteca Deportes.