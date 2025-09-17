deportes
Nota

El luchador mexicano que fue torero, estrella de la Triple A y ahora triunfa en la WWE

El mexicano vive un gran momento en su carrera, al pisar por segunda vez el ring de una de las mejores empresas de lucha libre en el mundo: WWE

Lucha Libre AAA Worldwide
José Alejandro
Lucha Azteca
Mascarita Sagrada inició su carrera como enanito torero, pero al tiempo el destino le tendría una gran sorpresa, pues fue contratado por Triple A para darle vida a uno de los personajes más icónicos de finales de los 90´s y principios de los 2000´s. La carrera del mexicano fue en ascenso hasta que llegó a la WWE, donde actualmente volvió a triunfar tras su regreso a la empresa estadounidense, ya que anteriormente había tenido contrato .

El luchador mexicano, quien en 2020 fue blanco de numerosos ataques , reveló en el podcast de Luchando por tus Sueños que inició a trabajar desde los 7 años en una taquería, para después saltar a la lucha libre como mascota, al interpretar al personaje de Speedy González. El gran momento de Mascarita Sagrada fue cuando recibió la oportunidad de unirse a los Enanitos Toreros, un concepto que lo llevó a viajar por Estados Unidos con tan solo 14 años.

Mascarita Dorada, después de estar varios años toreando, fue invitado a la Triple A, donde fue contratado sin realizar prueba, por lo que tuvo que aprender a luchar, hasta que debutó a principios de los 2000´s. El boom del nacido en Guadalajara fue impresionante, pues participó en Telenovelas y en la película “Nacho Libre”.

TE PUEDE INTERESAR:

El cambio de Mascarita Sagrada que lo llevó a WWE

Mascarita Sagrada tuvo que cambiar de nombre debido a demandas que tuvo la Tiple A con el luchador que tenía los derechos del personaje, por lo que optó por el nombre de Mascarita Dorada, el cual lo llevó años después a formar parte del CMLL y posteriormente a la WWE.

Mascarita Dorada fue contratado en 2013 por WWE, empresa en la que permaneció durante 3 años e interpretó el personaje de Torito. La estancia del mexicano no fue la mejor al principio, ya que no lo dejaban luchar, pues solo era una mascota. No obstante, al tiempo se ganó a la afición dentro del ring.

El triunfal regreso de Mascarita Sagrada a la WWE

Mascarita Sagrada se presentó una vez más en WWE en el evento Worlds Collide, donde representó a Triple A. El regreso del mexicano a la empresa estadounidense fue triunfal, pues tuvo una destacada participación al darle el triunfo a su equipo tras derrotar a Mini Abismo Negro.

