La HORA EXACTA para ver el América vs Rayados de Monterrey, de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; se jugará en medio de pronóstico de tormenta eléctrica para el estadio Banorte, antes Azteca

En la reanudación de la Liga BBVA MX tras el parón por la Fecha FIFA, el Club América recibe a los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Banorte hoy sábado 10 de octubre de 2026, a solo un par de días de su aniversario 110.

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La hora exacta para poder ver en vivo este partido será a las 21:10 horas (tiempo del centro de México). Dado que el América cumple 110 años de historia este próximo 12 de octubre, esta noche se espera una auténtica fiesta en el estadio. El equipo saltará al campo luciendo un uniforme especial, ya que la directiva buscará celebrar a lo grande este hito junto a su gente.

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Así llegan América y Monterrey a la Jornada 11

Las Águilas retomaron el rumbo y la confianza en su último partido oficial de liga correspondiente a la Jornada 10, donde consiguieron una valiosa victoria de visitantes por 4-2 frente al Necaxa. Este resultado les ayudó a sacudirse la amarga derrota que habían sufrido previamente en casa ante Cruz Azul y el empate 2-2 frente a Chivas.

Para mantener el ritmo competitivo durante el receso de la Fecha FIFA, disputaron un duelo amistoso el pasado 4 de octubre, en el que cayeron 2-0 ante las Chivas.

El equipo regiomontano pisa la capital buscando redimirse con urgencia. En su último compromiso del torneo regular, fueron sorprendidos por el Atlante y terminaron cayendo con un marcador de 4-2.

No obstante, al igual que el cuadro de Coapa, Monterrey tuvo actividad amistosa reciente para no perder forma física y táctica, logrando una victoria de 2-1 frente al Toluca el pasado 3 de octubre.

La atención de esta jornada no solo estará puesta en lo que hagan los futbolistas con el balón, sino también en la evolución de las condiciones en el cielo capitalino. De acuerdo con los reportes meteorológicos de la Ciudad de México, para la zona sur de la capital (con especial atención en alcaldías como Coyoacán y Tlalpan) e pronostican fuertes lluvias y chubascos tormentosos con presencia de actividad eléctrica, un escenario crítico previsto principalmente en el lapso de las 16:00 a las 21:00 horas de hoy.

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¡Nos vemos en unas horas, Águilas! Será una noche para recordar. 💙💛 J11 ⚔️ América vs. Monterrey 🎟️ Boletos: https://t.co/Re8WO3mbc0 Celebremos juntos los #110AñosDeAmérica. 🦅 https://t.co/Eg36aoZijq — Club América (@ClubAmerica) October 10, 2026

Protocolo de seguridad en caso de tormenta eléctrica

El factor climatológico podría poner en jaque la fiesta en el Estadio Banorte. Ante este panorama, se mantiene latente la activación del protocolo de seguridad conjunto de la Liga MX y la FIFA para resguardar a los protagonistas y a la afición.

En caso de que las condiciones empeoren durante el compromiso, el reglamento estipula los siguientes pasos:



Suspensión inmediata (Regla 30-30): Si se detecta actividad eléctrica a menos de 13 kilómetros o transcurren 30 segundos o menos entre el relámpago y el trueno, el silbante detiene las acciones al instante. Jugadores y cuerpos técnicos deben irse a los vestidores, mientras que la afición es llamada a alejarse de rejas y estructuras metálicas.

Si se detecta actividad eléctrica a menos de 13 kilómetros o transcurren 30 segundos o menos entre el relámpago y el trueno, el silbante detiene las acciones al instante. Jugadores y cuerpos técnicos deben irse a los vestidores, mientras que la afición es llamada a alejarse de rejas y estructuras metálicas. El reloj de los 30 minutos: Para volver a jugar, deben pasar al menos 30 minutos consecutivos sin presencia de rayos ni truenos. Si cae una nueva descarga en el minuto 29, la cuenta regresiva vuelve a empezar desde cero.

Para volver a jugar, deben pasar al menos 30 minutos consecutivos sin presencia de rayos ni truenos. Si cae una nueva descarga en el minuto 29, la cuenta regresiva vuelve a empezar desde cero. Reanudación y calentamiento: Una vez superado el riesgo y con la cancha en condiciones aptas, los planteles reciben entre 10 y 20 minutos para volver a calentar antes del silbatazo de reinicio.

Una vez superado el riesgo y con la cancha en condiciones aptas, los planteles reciben entre 10 y 20 minutos para volver a calentar antes del silbatazo de reinicio. Suspensión definitiva: Si la lluvia o la tormenta no dan tregua y la interrupción se prolonga entre 1.5 y 2 horas (o el terreno de juego queda anegado), el partido se cancela oficialmente para ser reprogramado.

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