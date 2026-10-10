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César Montes reaparece con gol en Rusia y demuestra su jerarquía con el Lokomotiv

César Montes llegó a su séptimo gol en el futbol europeo al hacerse presente en la contundente goleada de 5-0 del Lokomotiv de Moscú sobre el Fakel Vorónezh en la Liga Premier de Rusia

César Montes
César Montes, jugador de Lokomotiv de Moscú|Crédito: Lokomotiv

Escrito por: Sebastian Cortés

El defensor sonorense de 29 años, César "Cachorro" Montes, firmó un regreso espectacular a las canchas. Luego de superar una molestia muscular que lo marginó de la última convocatoria con la Selección Mexicana, el zaguero reapareció y se hizo presente en el marcador en la aplastante victoria del Lokomotiv de Moscú por 5-0 frente al Fakel Vorónezh, en duelo correspondiente a la Liga Premier de Rusia.

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Corría el minuto 49, con la escuadra moscovita controlando el partido con un cómodo 2-0 a favor, cuando Montes se sumó al ataque, la jugada rindió frutos gracias a la visión de su compañero Aleksandr Rudenko, quien le filtró una oportuna asistencia. E

xhibiendo el instinto y el olfato de un atacante, el zaguero leyó a la perfección la acción en los linderos del área chica y, al encontrarse con el balón suelto, no dudó en soltar un certero derechazo casi con la punta del botín para clavar el 3-0 provisional y registrar así su primera diana de la temporada.

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¿El futuro de César "Cachorro" Montes está en la Liga MX?

A pesar de su adaptación y éxito en el Viejo Continente, de acuerdo a distintos reportes, César Montes estuvo muy cerca de volver a México recientemente. Cruz Azul buscó hacerse de sus servicios para liderar su proyecto defensivo, pero el fichaje no pudo concretarse debido al alto precio de su carta fijado en Europa.

Curiosamente, aunque el "Cachorro" no llegó a La Noria, la Máquina sí adquirió el pase de su hermano, Alán Montes. El interés del cuadro celeste por reunir a la familia no parece haber terminado ahí, ya que se menciona que la directiva cementera hará un nuevo intento por fichar a César en el próximo mercado invernal.

Mientras se define si habrá una oferta formal que logre repatriarlo, el seleccionado nacional ha vuelto a dejar en claro su jerarquía en Europa. El defensor ha demostrado con creces que, además de ser una auténtica barrera en el fondo, es un elemento con un peligroso olfato goleador cuando pisa el área rival.

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