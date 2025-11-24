La huella imborrable de Stephany Mayor en la Liga MX Femenil

Cuando se habla de Stephany Mayor y su huella en la Liga BBVA MX Femenil, no se habla sólo de goles o títulos. Se habla de una futbolista que ha transformado el juego dentro y fuera de la cancha, de una competidora feroz que cambió la forma en que se entiende el liderazgo, y de una mujer cuya apertura personal abrió puertas que antes parecían imposibles.

Aquella noche de la Final de Ida del Apertura 2025, con Tigres Femenil perdiendo 3-0 ante América , Mayor ingresó desde la banca y soltó un zurdazo que reanimó al equipo. Ese gol —marcado con su pierna menos hábil— fue un recordatorio de su mentalidad: un mensaje directo a sus compañeras de que la remontada era posible. Con esa anotación se colocó como la segunda jugadora con más goles en finales de Liga BBVA MX Femenil, un dato que refuerza la huella goleadora que ha dejado en el torneo.

La huella humana que transformó al futbol femenil

Más allá de lo mostrado en la cancha, Stephany Mayor también dejó una huella humana y social. Desde su llegada al club en 2020, fue vista como una de las delanteras mexicanas más destacadas, pese a haber desarrollado la mayor parte de su carrera en Islandia.

En el Club Monterrey conquistó a la afición de las Rayadas con su estilo aguerrido durante los 90 minutos, su picardía y una combinación poco común: intensidad competitiva y una personalidad dulce fuera del campo.

Una nueva etapa: distinta posición, misma influencia

Hoy, a los 34 años, Mayor vive una transición táctica propia del paso del tiempo. De ser la goleadora letal que dominó los torneos entre 2021 y 2024, ahora funge como contención en el esquema de Pedro Martínez Losa. Su cuota goleadora ha bajado, pero su impacto no. Su liderazgo, su lectura de juego y su capacidad de adaptación mantienen viva la huella que ha dejado en Tigres y en el futbol mexicano.