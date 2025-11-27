La IA predice quién avanzará a las Semifinales del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas

La fase regular dejó panoramas distintos para Cruz Azul y Chivas , aunque ambos equipos registraron un cierre similar, La Máquina terminó en el tercer lugar con 35 puntos, mientras que el Guadalajara ocupó la sexta posición con 29 unidades. En los últimos cinco partidos, los dos conjuntos sumaron cuatro victorias y una derrota, lo que refleja la cercanía con la que llegan a la eliminatoria.

El criterio de desempate se perfila como un elemento importante en esta serie, la mejor posición de Cruz Azul en la tabla le permitiría avanzar con un marcador global igualado, mientras que Chivas necesita ganar en el globa para mantenerse en competencia, eta condición marcará el ritmo de la eliminatoria según la IA.

En cuanto a números, Cruz Azul cerró con 32 goles anotados y 20 recibidos, estadísticas que lo ubicaron entre las defensivas más estables del torneo. Chivas, por su parte, llega con un impulso ofensivo notable tras el campeonato de goleo de Armando González, quien acumuló 12 tantos, su racha de tres victorias consecutivas fortaleció su momento hacia la Liguilla.

El antecedente más reciente entre ambos equipos ocurrió en la Jornada 7, cuando Cruz Azul venció 2-1 a Chivas en el Estadio Akron. Este resultado se suma al conjunto de datos que sirven para observar el comportamiento reciente de los dos clubes.

La serie más pareja de la Liguilla del Apertura 2025

La serie comienza hoy jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron de Guadalajara, a las 20:06 horas. El partido de vuelta está programado para el domingo en el Estadio Ciudad Universitaria, en la CDMX, a las 19:00 horas (Ambos del tiempo del Centro de México)

Con esta información, la proyección de la IA brinda una ligera inclinación hacia Cruz Azul debido a su regularidad y a la ventaja del criterio de desempate. Chivas llega con buenas sensaciones y la obligación de buscar una diferencia desde el inicio, lo que anticipa una eliminatoria muy pareja rumbo a las semifinales.