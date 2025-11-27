¡ÚLTIMA HORA! El portero que hará su debut en la Liguilla del Apertura 2025

La ausencia de Kevin Mier modificó el panorama en Cruz Azul, laa fractura de peroné que sufrió el portero colombiano frente a Pumas en la última jornada del Apertura 2025 obligó al club a recurrir al segundo portero, Andrés Gudiño, quien afrontará su primera experiencia en Liguilla desde que debutó en el máximo circuito y abrirá la serie de Cuartos de Final ante Chivas .

El arquero mexicano, de 28 años, llegó a la institución celeste en 2018 después de etapas con Pioneros de Cancún, Mérida FC, Inter Playa y Venados. Su trayectoria dentro del club inició en Cruz Azul Hidalgo, en la Liga Premier, antes de alcanzar su debut con el primer equipo en julio de 2021.

A pesar de su antigüedad en la plantilla, Gudiño no había logrado consolidarse bajo el arco cementero. La presencia de Jesús Corona en años anteriores y, más recientemente, la de Mier, limitaron su participación a 29 encuentros oficiales entre Liga MX, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup.

De los 29 partidos disputados con Cruz Azul, el equipo obtuvo 10 victorias, cinco empates y 14 derrotas. En ese lapso, el guardameta registró siete porterías en cero y admitió 36 goles.

Te puede interesar: Última hora: la estadística que dejaría fuera a Cruz Azul de la Copa Intercontinental de manera prematura

Gudiño, segundo portero del club, será el encargado de custodiar el arco durante todo el certamen en ausencia de Mier, su historial refleja un recorrido prolongado dentro de la institución, pero sin una aparición previa en escenarios de eliminación directa. La situación lo coloca frente a un reto determinante, debe asumir el arco en plena fase final, ocho años después de su llegada a la Máquina y a cuatro años de su debut en Primera División.

El cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón manifestó respaldo total para que Gudiño afronte esta serie contra Chivas en su primera titularidad dentro de una Liguilla. Su experiencia en competencias internacionales incluye participaciones en la Concacaf Liga de Campeones: un partido en la semifinal de ida de la edición 2020-2021 y dos encuentros en la edición 2024-2025.

Arquero campeón

En el Clausura 2021, torneo en el que Cruz Azul obtuvo la Novena, integró el plantel campeón como suplente, debido a la titularidad de Jesús Corona. Su recorrido también contempla un paso por la Liga de Expansión MX con Tepatitlán FC entre 2021 y 2022, periodo en el que sumó 16 partidos y acumuló experiencia competitiva.

La Liguilla del Apertura 2025 se convierte, así, en el momento más relevante de su carrera en cuanto a titularidad en una fase decisiva, tras años como guardameta alterno en distintas competencias y con breves apariciones en torneos internacionales, Gudiño encara su primera serie en el arco cementero con un rol protagónico en el tramo final del campeonato ante Chivas.