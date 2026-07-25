La IA reveló cuál fue el entrenador más original del Mundial: la respuesta te va a sorprender

Mientras la selección de España celebraba la conquista de la la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el terreno de la comunicación y las conferencias de prensa dejó otro claro ganador. Según un riguroso análisis realizado por inteligencia artificial a través del “Expected Cliché Tracker” (xC) de la firma Sinch, el uruguayo Marcelo Bielsa se coronó como el director técnico más auténtico y original de todo el torneo, logrando la marca más baja en el uso de frases hechas del certamen.

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El estudio evaluó un total de 396 conferencias de prensa dictadas por los 48 entrenadores del Mundial 2026 en seis idiomas diferentes (español, inglés, portugués, francés, alemán y árabe), midiendo el grado de dependencia hacia los lugares comunes del fútbol. Lejos de apelar a los discursos previsiblemente armados, el "Loco" se distanció abismalmente del resto de sus colegas. Para ponerlo en perspectiva, el propio campeón del mundo, el español Luis de la Fuente, registró un índice de clichés siete veces mayor al del estratega uruguayo, situándose por encima del promedio general.

Macelo Bielsa, entrenador de Uruguay

Los más originales vs. los más previsibles del torneoEl ranking elaborado por la inteligencia artificial estableció qué estrategas apostaron por la espontaneidad y quiénes se refugiaron en el casete tradicional, especialmente bajo la presión de las instancias decisivas:



Los técnicos más originales:

Marcelo Bielsa (Uruguay) Dick Advocaat (Curazao) Fabio Cannavaro (Uzbekistán) Murat Yakin (Suiza) Graham Arnold (Irak)

Los técnicos con mayor uso de clichés (frases más rebuscadas):

Tony Popović (Australia) Gustavo Alfaro (Paraguay) Pedro Leitão Brito - Vozinha / DT (Cabo Verde) Thomas Tuchel (Inglaterra) Vincenzo Montella (Turquía)



El informe detalló que el promedio de clichés de los entrenadores aumentó progresivamente conforme avanzó el torneo —pasando de 28xC al cierre de la fase de grupos a 36xC en la gran final—, reflejando cómo la tensión mediática empuja a los líderes a buscar respuestas seguras. Casos puntuales como el de Luis de la Fuente mostraron patrones repetitivos apoyados en conceptos como "el proceso" y "trabajo, trabajo, trabajo", mientras que el inglés Thomas Tuchel cerró con un promedio elevado de 51xC, recurriendo constantemente a discursos sobre la mentalidad y el corazón de su plantel. En contraste, estrategas como el argentino Lionel Scaloni y el francés Didier Deschamps optaron por perfiles de análisis mucho más tácticos.