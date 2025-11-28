La increíble marca negativa que tiene Tigres en liguilla

El sueño de conseguir el título se nubló severamente para Tigres. Una contundente derrota por 3-0 ante los Xolos en la ida ha puesto al borde de la eliminación al conjunto universitario en estos cuartos de final, un marcador que complica de manera dramática su pase a las semifinales.

Con este tropiezo, el club felino extiende una preocupante racha de 12 partidos de liguilla sin saber lo que es ganar, una sequía que se remonta a su victoria ante Pumas en la ida de las semifinales del Apertura 2023. Desde aquella final que cayeron ante el América, el equipo ha luchado por recuperar su contundencia en los momentos decisivos, añorando la época dorada bajo el mando de Ricardo "Tuca" Ferretti.

Tigres suma 12 partido en liguilla sin ganar

Este lapso de malos resultados incluye un saldo de ocho empates y cuatro caídas distribuidos en sus últimas cinco participaciones en la fase definitiva. Una estadística que evidencia un mal rendimiento en el momento más importante de la temporada.

La situación resulta especialmente frustrante si se considera que en la fase regular del Apertura 2025, Tigres mostró una versión muy sólida durante la fase regular. Culminaron en la segunda posición general con 36 puntos, meritorio registro de 10 victorias, 6 igualadas y una única derrota, siendo el equipo con menos descalabros de todo el futbol mexicano.

Sin embargo, la inesperada goleada recibida en la frontera, genera serias dudas sobre su capacidad para responder bajo presión. Ahora, el cuadro felino se enfrenta a un desafío histórico, ya que necesitan una épica remontada en el partido de vuelta, algo que ante la diferencia de planteles parece complicada pero no imposible para un vestidor que ha vivido hazañas de este tipo. La épica, o el colapso definitivo, se definirá en el Volcán.

