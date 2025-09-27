La increíble marca que alcanzó Harry Kane con el Bayern Muncih

El Bayern Múnich vivó una tarde para el recuerdo para un jugador es especial en la victoria 4-0 ante el Werder Bremen, ya que el protagonista absoluto fue Harry Kane. El delantero inglés alcanzó la cifra de los 100 goles con el club bávaro en apenas 104 partidos, convirtiéndose en el jugador más rápido en lograrlo en las cinco grandes ligas europeas del siglo XXI.

Kane superó el récord que compartían Cristiano Ronaldo con el Real Madrid y a Erling Haaland del Manchester City, quienes necesitaron 105 juegos para llegar al centenar de anotaciones. El inglés selló su hazaña con un doblete hace en la jornada 5 de la Bundesliga por la vía del penal al 44' y luego definió un contragolpe asistido por Luis Díaz al 65'.

La increíble marca de Harry Kane

El colombiano había abierto el marcador al 22', mientras que Konrad Laimer cerró la goleada en el Allianz Arena. Bajo el mando de Vincent Kompany, el Bayern mantiene un rendimiento perfecto en todas las competiciones esta temporada.

Para Kane, este logro consolida su adaptación espectacular al fútbol alemán. Proveniente del Tottenham en 2023, el capitán de la selección inglesa suma 15 dianas en tan solo 8 partidos esta campaña y lidera la ofensiva de un equipo que aspira a todos los títulos.

Su eficacia redefine los estándares goleadores en Europa. Mientras Ronaldo y Haaland establecieron marcas consideradas históricas, Kane demostró que los límites siempre pueden superarse. Mientras tanto, el Bayern arranca de una gran manera el año futbolístico con la mira de conquistar todos los trofeos.

