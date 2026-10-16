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Fútbol

La Liga BBVA MX vuelve a EA SPORTS FC 27 y conquista a los fans

El futbol mexicano regresó a la cancha virtual con clubes, jugadores y uniformes oficiales en EA SPORTS FC 27 y FC Mobile. En sus primeras semanas, la liga ya se colocó entre las favoritas de la comunidad

EA SPORTS FC 27 presenta a la Liga BBVA MX

Escrito por: Raúl Núñez

El futbol mexicano está de vuelta en los videojuegos. EA SPORTS y la Liga BBVA MX celebraron el regreso del campeonato nacional a EA SPORTS FC 27 y EA SPORTS FC Mobile con un evento especial en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), donde se reunieron directivos, leyendas del balompié, creadores de contenido y medios de comunicación.

La celebración fue conducida por Lola del Carril, narradora del modo Rush para Latinoamérica de habla hispana en EA SPORTS FC 27. Durante la jornada, Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, y Sam Rivera, productor ejecutivo de jugabilidad de EA SPORTS FC, hablaron sobre el trabajo detrás de esta alianza y la importancia de recuperar una de las competiciones más seguidas por la afición mexicana.

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El regreso no tardó en reflejarse en las preferencias de los jugadores. Durante las primeras semanas del título, la Liga BBVA MX se posicionó entre las 10 ligas más populares en los modos Carrera y Patada Inicial, de un catálogo que supera las 35 competiciones.

Entre los clubes más elegidos destacan América, Guadalajara, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Pumas, Toluca, Tijuana, Atlas y Santos Laguna, una lista que reúne a protagonistas de algunas de las rivalidades más importantes del futbol nacional.

La experiencia también contó con la participación de dos referentes históricos del balompié mexicano: Luis Hernández y Jared Borgetti, quienes entregaron un balón autografiado a los ganadores de las actividades presenciales.

Además de incorporar clubes, plantillas y uniformes oficiales, el Modo Carrera incluye los torneos Apertura y Clausura, con el objetivo de representar mejor la estructura de las temporadas del futbol mexicano.

EA SPORTS y la Liga BBVA MX adelantaron que trabajan en nuevos proyectos, entre ellos equipaciones personalizadas y futuras actualizaciones que se anunciarán en los próximos meses.

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Con este regreso, el futbol mexicano recupera un espacio importante en la cancha virtual y abre nuevas oportunidades para que las nuevas generaciones conecten con sus equipos favoritos, tanto en consolas y PC como en dispositivos móviles.

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