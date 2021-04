El otro lado de Lionel Messi; dona zapatos de récord

La memorabilia deportiva suele alcanzar precios exorbitantes, y ojalá este sea el caso con un par de zapatos de Lionel Messi, pero no se trata de cualquier par de tacos, son nada más y nada menos los botines con los que el rosarino impuso el récord mundial de más goles con un mismo club: con los que anotó su gol 644 con el Barcelona. El par será subastado con fines benéficos.

Lionel Messi donó su calzado al Museo Nacional de Arte de Catalunya y, en conjunto con los directivos de dicha institución, decidió que dichos zapatos se pondrán a la venta al mejor postor para ayudar al proyecto Arte y Salud del Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona.

Valdrían casi 2 millones de pesos

La puja será enteramente en línea, a través de la prestigiosa casa de subastas inglesa Christies y se podrá ofertar por los históricos tacos entre el 19 y el 30 de abril. La firma inglesa estima que el precio final de venta rondará entre los 57 mil 500 (1 millón 370 mil pesos) y los 80 mil 500 euros (1 millón 920 mil pesos).

“Alcanzar el récord de marcar 644 goles con el mismo club me hizo muy feliz, pero me parece aún más importante poder ayudar a todos los niños enfermos que luchan para intentar curarse. Esperamos que esta subasta sirva para dar mayor visibilidad a esta extraordinaria iniciativa. Me gustaría agradecer a todos su apoyo a esta causa, tan importante para mí”, expresó Lionel Messi a través de un comunicado de prensa.

Los niños, los beneficiados

Por su parte, Pepe Serra, director del Museo Nacional de Arte de Catalunya, manifestó que “los fondos recaudados en esta subasta, gracias a la generosidad del señor Messi, permitirán a los investigadores y profesores de arte ampliar los objetivos de estas terapias ya de por sí exitosas y por eso queremos agradecer al señor Messi”.

Los zapatos de la marca ADIDAS cuentan con la firma del astro argentino, además de que, de fábrica, están personalizados con los nombres de su esposa, Antonella Rocuzzo, además del de sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro, todos acompañados por sus fechas de nacimiento. Fue el pasado 22 de diciembre cuando Lionel Messi los utilizó ante el Valladolid para lograr el hito.

Finalmente, María García Yelo, delegada de Christies España, agradeció a los involucrados el haber elegido a su empresa para realizar la subasta y agregó que están convencidos de que llegarán ofertas desde todos los rincones del planeta.