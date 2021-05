Karim Benzema responde si Zidane seguirá en el Madrid

El final de una temporada atípica y seca para el Real Madrid llegó con un cúmulo de incertidumbre. Nadie sabe si el entrenador Zinedine Zidane seguirá al frente del equipo. En reiteradas ocasiones ha sido cuestionado por la prensa y nunca ha querido dar el más mínimo esbozo de claridad.

No cualquiera tiene el privilegio de ser técnico del Real Madrid, y mucho menos de decidir su futuro. Pero Zidane es caso aparte, es leyenda del club blanco y tiene todo el poder de decisión, como ya lo demostró tras ganar su tercera Champions League de manera consecutiva en la temporada 2017-2018, anunciado de forma sorpresiva su salida al terminar la campaña.

Muchos temen que esto se repita, pero uno de sus jugadores más cercanos, su compatriota y pupilo Karim Benzema, confió en una entrevista hecha por el diario francés L’Equipe que no habrá cambios en el banquillo: ‘Zizou’ cumplirá su contrato.

“No se va a ir, ya verás. Si se va, se va ... Pero por ahora, no veo al Real Madrid sin Zidane”, manifestó en la charla, en donde aclaró que ve al timonel “como un hermano mayor”. “Me da mucha confianza en el campo. Es mi entrenador, pero es como si fuera mi hermano mayor. Siempre me ha apoyado, sea bueno o no, y me ha estado mejorando constantemente cada año”, dijo el goleador merengue.

Benzema y Deschamps se “arreglaron en tres minutos”

Después de anotar 30 goles en la temporada y colocarse como uno de los mejores delanteros del año, si no el mejor, Benzema dejó sin opciones a Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia, para conformar el equipo que jugará de Eurocopa.

El artillero aseguró, sin embargo, que todas las heridas y diferencias entre él y el técnico sanaron en un parpadeo.

“No nos habíamos visto desde mi última selección, en 2015 ... Nos vino muy bien discutir, conversar y ver que teníamos mucho que decirnos. Siempre me llevé bien con él y después de tres minutos todo volvió a la normalidad. Aunque habían pasado más de cinco años desde que no nos cruzamos”, destacó quien en su momento incluso analizó renunciar a su nacionalidad para jugar vestido de argelino, nacionalidad que tiene gracias a sus padres.

Hoy esos pensamientos quedaron en el pasado y Benzema está más ilusionado que nunca por volver al campo uniformado de francés. “Quiero ganar un trofeo con la selección de Francia”.