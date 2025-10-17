La joya de Cruz Azul que el club se negó a vender a Europa y se retiró a los 29 años

Francisco Flores fue considerado la joya de Cruz Azul, como ahora lo es Alex Gutiérrez , pues fue campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17 en 2011. La carrera del ahora exfutbolista parecía prometedora, luego de ser titular de aquel equipo que hizo historia, pero el destino le jugó una mala pasada, pues los directivos de club se negaron a venderlo a Europa y le truncaron su carrera, hecho que lo orilló a retirarse a los 29 años de edad.

El lateral derecho surgió de las Fuerzas Básicas del Cruz Azul (que fue goleado 8-0 por Juárez) , pero ni eso lo salvó del destino cruel que marcaría el resto de su carrera. El oriundo de la Ciudad de México (CDMX) declaró en el podcast de Shaggy Martínez que después de ser campeón del mundo, dos clubes se interesaron por él: Olympique de Lyon y el Lille de Francia, pero fue el primero de ellos el único que lanzó una oferta formal.

fran_flores17 Francisco Flores fue el jugador que Cruz Azul se negó a vender y le truncó la carrera, a tal grado de retirarse a los 29 años

“Son 8 millones [de dólares], sino no te vas y, si no lo quieren pagar, dile a tu papá que vaya al banco y pida un préstamo”, mencionó Flores al hacer referencia a las palabras que le dijo Alberto Quintano, quien fue director deportivo de la Máquina de 2009 a 2013.

Francisco Flores, jugador al que Cruz Azul le truncó la carrera

Francisco Flores detalló que después de ganar el Mundial Sub-17 todo fue miel sobre hojuelas, pues al poco tiempo subió con el primer equipo y el entonces presidente del club le rentó un departamento cerca de la Noria, pues su familia vivía lejos de las instalaciones de entrenamiento de Cruz Azul.

El nacido en la CDMX debutó en la Liga BBVA MX el 31 de marzo de 2012 ante Atlético de San Luis, pero ello solo fue el principio del fin, pues después fue prestado a Chivas y, a su regreso, la directiva le cerró las puertas, pese a que tenía contrato vigente.

Flores tuvo un paso por Pachuca y después de ello pasó por varios equipos de la Liga de Expansión MX como Coras de Tepic, Coyotes de Tlaxcala, Pioneros de Cancún, hasta que tuvo un regreso breve a la Primera División con Veracruz.

El retiro de Francisco Flores a los 29 años

Francisco Flores se retiró a los 29 años de edad y ahora es entrenador. El ex lateral derecho apuntaba para ser un jugador trascendental, pero los bloqueos de los entonces directivos lo orillaron a jugar en divisiones inferiores, pese a que 2 clubes de Europa se interesaron por él.