La MILLONARIA cantidad que ha pagado Pumas en el Apertura 2025 debido a las tarjetas recibidas

Universidad Nacional ha tenido un Torneo Apertura 2025 de pesadilla dentro y fuera del terreno de juego. Los Pumas hilaron una nueva derrota en el semestre y el club dirigido por Efraín Juárez pende de un hilo en los sitios de play-in de la clasificación directa. Por si fuera poco, un rival que se le ha dificultado al equipo del Pedregal ha sido el jugar limpio. Ser el último equipo en fair-play le ha costado más de 250 mil pesos.

El Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol señala que las multas se basan en la UMA diaria, que en 2025 equivale a $113.14 pesos. Un cartón preventivo cuesta 35 UMA’s, una doble amarilla en el mismo compromiso equivale a 125 UMA’s y una roja directa puede ir de 90 a 500 UMA’s, según la gravedad de la falta con la que la califique el silbante.

La cifra que Pumas habría pagado en este Torneo Apertura 2025

Con el recuento de las 12 jornadas ya disputadas, Efraín Juárez y compañía acumulan 2 mil 125 UMA´s equivalente a 240 mil 422 pesos más las tarjetas rojas que sufrieron Bryan Angulo en el partido ante los Gallos Blancos de Querétaro y el director técnico hace unos días en la edición del Clásico Capitalino ante las Águilas del América.

Con ello, Pumas habría desembolsado entre 260 mil pesos si la Federación Mexicana de Futbol no consideró graves las tarjetas rojas o hasta 360 mil pesos si la misma entidad calificó de forma tajante los cartones rojos. Cabe destacar que, solo en el partido ante las Chivas del Guadalajara el equipo auriazul no recibió ninguna tarjeta, por lo que podría haber una plática de la directiva al cuerpo técnico y a los jugadores de frenar las faltas.