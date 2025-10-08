Este entrenador cumple cada requisito que pone Pumas UNAM, pero la directiva no lo considera

Jaime Lozano es el entrenador que cumple con cada requisito que se necesita para dirigir a Pumas, en caso de que el proyecto de Efraín Juárez no prospere, pues tiene más derrotas que victorias en este Apertura 2025 . Sin embargo, “Jimmy” no es considerado por la directiva auriazul, pues actualmente tiene trabajo en la Liga BBVA MX, por lo que la UNAM, en caso de querer a otro técnico, deberá encontrarlo a alguien más.

Lozano, quien fue pretendido por un equipo de la MLS , es el idóneo para dirigir al conjunto universitario, según la IA, ya que es canterano del club y cuenta con el ADN de Pumas que al aficionado le fascina, pues los técnicos que han conseguido campeonatos en la institución son exjugadores que algún día brillaron en el conjunto.

@jaimelozano21 Jaime Lozano es el entrenador idóneo para Pumas, según la IA, pero actualmente tiene trabajo en la Liga BBVA MX

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones y análisis cercanos a la realidad.

Los puntos a favor que tiene Jaime Lozano para dirigir a Pumas

Jaime Lozano ya fue candidato para dirigir a Pumas, cuando fue cesado Gustavo Lema a mitad del Clausura 2025. Sin embargo, la carrera se la ganó Efraín Juárez, quien es el actual entrenador del equipo. “Jimmy” tiene puntos a favor para dirigir al club universitario, pues cuenta con experiencia internacional al ser entrenador de la Selección Mexicana Sub-23 y la mayor.

Lozano tiene un arraigo muy duro con Pumas, pues fue el club con el que debutó y retiró del futbol profesional. Por ello, debe ser un sueño para él regresar, pero ahora a los banquillos. Sin embargo, el extécnico de la Selección Nacional deberá esperar, pues actualmente dirige al Pachuca.

“Jimmy” tiene alrededor de 8 años como entrenador, luego de empezar en las Fuerzas Básicas de Querétaro hasta tomar el primer equipo, con el que ganó una Supercopa MX en 2017. Este es el palmarés del entrenador:



Supercopa MX 2017 – Querétaro Medalla de bronce Juegos Olímpicos Tokio 2021 – Selección Mexicana Sub-23 Copa de Oro 2023- Selección Mexicana

Los técnicos con ADN Puma que han salido campeones con la UNAM y el fracaso de Efraín Juárez

Pumas es un caso extraño en la Liga BBVA MX, pues 5 de sus 6 entrenadores con los que ha salido campeón tienen el ADN Puma, que aunque algunos de ellos no surgieron de la cantera, sí fueron figuras en el club. Por lo anterior, Jaime Lozano es quien cumple con este requisito y el que los puede llevar a la gloria nuevamente.

Efraín Juárez también es canterano de la UNAM, pero desde su llegada a mitad del Clausura 2025 solo ha cosechado fracasos, al no clasificar a la Liguilla en su primer torneo y quedar eliminado en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025. Mientras que en este torneo se ubica en la décima posición a falta de 5 jornadas. Estos son los técnicos que han hecho grande a la UNAM:

