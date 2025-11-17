deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

La NFL está dispuesta a volver a España tras el partido de Washington y Miami en el Santiago Bernabéu

Luego del juego internacional de la NFL en el Santiago Bernabéu entre los Dolphins y Washinghton en donde Miami se llevó el triunfo la liga está dispuesta a volver a España

Un draft diferente
Iván Alfie
Ritual NFL
Compartir

La NFL quiere volver a España después del juego de la semana 11 entre los Miami Dolphins y Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid que terminó con una victoria para el equipo de Florida con un resultado de 16-13 en donde Riley Patterson fue la estrella del equipo con 3 goles de campo.

"Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo. Es un honor jugar aquí pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, estar aquren Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte. Es bueno para nuestros equipos y nuestros aficionados", señaló Roger Goodell comisionado de la NFL.

Te podría interesar: El sueño de ser porrista de la NFL tiene muchas exigencias; ¿qué debes hacer para trabajar ahí?

La NFL experimentó un hito importante en Madrid al organizar el primer partido oficial en España, un encuentro entre los Dolphins y los Commanders que estableció al Santiago Bernabéu como un nuevo punto de referencia en el calendario internacional de la liga.

"Nunca habíamos jugado siete partidos, Brasil fue un gran comienzo y terminar aquí en Madrid simplemente se siente bien. Esta es una ciudad maravillosa. El estadio es impresionante y los socios en el Real Madrid y la ciudad han sido simplemente increíbles”, agregó Goodell.

Te podría interesar: Estaban eliminados hace dos fechas, le ganaron a Portugal y a Cristiano Ronaldo y ahora remontaron en el último minuto para ir al repechaje para el Mundial 2026

Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review

Después de varios años celebrando partidos enLondres, Múnich y Berlín, la organización decidió expandirse a España, y la reacción del público evidenció que hay un gran potencial para el crecimiento en este mercado.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Alfie

Autor / Redactor

Iván Alfie

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL
Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
×
×