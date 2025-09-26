¡GRANDES NOTICIAS! La NFL anuncia juegos fuera de los Estados Unidos

La National Football League confirmó este viernes un acuerdo para llevar al menos tres partidos de temporada regular a Río de Janeiro durante los próximos cinco años, comenzando en 2026. La liga describió la iniciativa como parte de su estrategia de expansión internacional, que ya incluye partidos en ciudades como Londres, Múnich y São Paulo.

El primer encuentro en Río está programado para disputarse en el emblemático Estadio Maracaná, recinto con amplia experiencia en grandes eventos internacionales y capacidad para decenas de miles de espectadores. Las autoridades celebraron el anuncio, que además forma parte de un plan para posicionar a la ciudad como un destino recurrente en el calendario internacional de la NFL.

¿Ya se conocen los equipos de la NFL que visitarán el Maracaná en el 2026?

Aunque la liga confirmó la ciudad sede y el compromiso multianual, aún no detalló las franquicias que participarán ni las fechas exactas del partido de 2026; esos nombres y el calendario se espera que sean anunciados en comunicados posteriores conforme se acerque la temporada. Fuentes indican que la elección de equipos podría tener en cuenta los vínculos comerciales y de marketing que algunas franquicias ya mantienen en Brasil.

La decisión subraya el crecimiento del interés por el fútbol americano en Brasil: tras los dos partidos celebrados en São Paulo en temporadas recientes, la NFL considera que el mercado brasileño está entre los más dinámicos fuera de Estados Unidos y busca consolidar audiencias, patrocinios y oportunidades comerciales en Sudamérica. El plan de tres juegos en cinco años apunta a establecer una presencia sostenida en la región y aumentar de manera exponencial su presencia en otros países.

Gran noticia para los aficionados a la NFL en Sudamérica

Para los aficionados latinoamericanos, y en particular para los brasileños, la llegada de un partido de temporada regular al Maracaná supone la oportunidad de vivir en vivo la máxima competición de la NFL sin necesidad de viajar al hemisferio norte, además de generar beneficios turísticos y comerciales para Río de Janeiro. La liga y las autoridades locales han adelantado que el evento irá acompañado de actividades promocionales y culturales en la ciudad.

