La posible alineación de Pumas para enfrentar a Cruz Azul

Pumas tendrá una buena oportunidad para levantar la mano y dar un paso hacia adelante en la Liguilla ante el sublíder del torneo, la máquina del Cruz Azul. El equipo felino ya suma más de 10 años sin títulos, fue en la final del Torneo Clausura 2011 cuando vencieron a Morelia para levantar el título nacional.

La última final entre Pumas y La Máquina fue en la temporada 80-81, en un partido de ida y vuelta, los auriazules resultaron ganadores por un global de 4-2. El equipo de Gustavo Lema buscará hacerle frente al duelo de ida sin uno de sus pilares, el brasileño Nathan Silva.

“Son partidos muy lindos, porque la gente los vive especial, la dificultad es mayor la mentalidad, los días previos, los minutos antes se vive una adrenalina enorme. Tenemos unos cuartos de final difíciles. El torneo pasado me di cuenta que la Liguilla e aún torneo diferente y los cruces no son iguales a los de temporada regular. Espero saquemos un resultado positivo el jueves”, esto mencionó el capitán de Pumas previo a lo que será el duelo ante los cementeros.

Posible alineación de Pumas vs Cruz Azul

Esta sería la posible alineación de Pumas para el partido frente a Cruz Azul: Julio González, Pablo Bennevendo, Pablo Monroy, Jesús Molina, Lisandro Magallán, José Caicedo, Ulises Rivas, Eduardo Salvio, Piero Quispe, César Huerta y Rogelio Funes Mori.

“La verdad es un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo. Es un honor ser capitán de Pumas. Hay capitanes designados y cuando me toca es una gran felicidad. Aumenta la responsabilidad, ya vestir estos colores y ahora con la cinta de capitán, aumenta todo. Lo vivo muy feliz y siendo consciente de lo que representa. No hay favoritos. En ninguno hay. Son partidos de vuelta, donde el que menos se equivoque pasa. He visto que el que tenga más voluntad de superar los obstáculos, clasificara. Hay que trabajar, jugar los partidos y después veremos”, comentaba Magallán previo al duelo ante la máquina.

