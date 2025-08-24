¿Juega Ramsey? La posible alineación de Pumas para enfrentar a Puebla

Los Pumas de la UNAM recibirán a la Franja del Puebla en el Olímpico Universitario en busca de las tres unidades que los catapulten a la parte alta de la clasificación general. El cuadro auriazul parte como favorito para llevarse la victoria ante su gente y podría haber un debuy muy esperado en Ciudad Universitaria; el del volante galés Aaron Ramsey.

Te puede interesar: Nota[v2] Decían que en Rayados se querían deshacer de él y ahora es su goleador y un titular inamovible

Tras seis jornadas disputadas del Torneo Apertura 2025, el único refuerzo extranjero que falta por tener minutos es justamente el ex futbolista del Arsenal. Tanto Keylor Navas como Bryan Angulo ya han tenido minutos en el futbol mexicano y son pilares en el esquema de Efraín Juárez.

Posible alineación de Pumas vs Puebla

Portero: Keylor Navas

Defensas: Bryan Angulo, Nathan Silva, Ruben Duarte y Pablo Bennevendo

Mediocampistas: José Caicedo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Jorge Ruvalcaba

Delantero: Guillermo Martínez

Por otro lado, los Pumas también pordrían contar con sus dos más recientes refuerzos; José Juan Macías y Alan Medina. Los dos ofensivos mexicanos fueron presentados a media semana en Cantera y ya fueron registrados ante la Liga MX, por lo que no sería raro verlos en el banquillo auriazul.

🚘 Con la potencia de @Suzuki_Mex, ¡hoy rugimos más fuerte!



📊 Este es el frente a frente del partido de esta tarde 🆚#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/CnVkWNWZ3c — PUMAS (@PumasMX) August 24, 2025

Macías es una clara respuesta al momento no tan fortuito que vive el Memote con la playera de Pumas, por lo que si no salen las cosas en el compromiso ante la Franja, veríamos su debut con la camiseta auriazul. Por otro lado, Medina sería el recambio tanto de Ruvalcaba como el de Vite.

Finalmente, de conseguir el triunfo contra los Poblanos, Juárez y sus pupilos llegarían hasta la novena posición con ocho unidades y se meterían de lleno a la pelea por puestos de liguilla. De momento, Rayados de Monterrey lidera la tabla general con 15 unidades, seguido de Cruz Azul, equipo que tiene un punto menos que los regiomontanos.