CONMEBOL da postura tras pelea de jugadores con aficionados

Luego de la pelea desatada tras el encuentro entre Colombia y Uruguay, encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa América 2024, la CONMEBOL ya dio su postura tras los hechos ocurridos en la cancha del Banc of California Stadium, donde jugadores del conjunto ‘Charrúa’ acusaron actos de violencia de los que formaron parte para defender a sus familiares.

A pesar de las imágenes que ya le dan la vuelta al mundo por ver a Darwin Núñez encarando a un aficionado de Colombia en la tribuna para defender a su familia, la organización dio un breve mensaje sin dejar claro lo que sigue en cuanto a la investigación.

“La CONMEBOL condena enérgicamente cualquier acto de violencia que afecte al futbol. Nuestra labor parte de la convicción de que el fútbol nos conecta y nos une, a través de sus valores positivos. No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha.

“Invitamos a todos en los días que quedan a volcar toda la pasión en alentar a sus selecciones y tener una fiesta inolvidable”, se lee en las redes sociales de la competencia continental.

Y es que las selecciones nacionales no han emitido nada al respecto sobre lo ocurrido en las tribunas. No obstante, hay jugadores que alzaron la voz tras culminar el encuentro.

“Tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con bebés chiquitos y recién nacidos. Un desastre todo. No había ni un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre todo y nosotros ahí dando la cara por los nuestros”, dijo José María Giménez.

“Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios, porque esto es un desastre, porque todo los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de los que se toman todos los traguitos de alcohol, que no se saben tomar, que se comportan como unos niños que no tienen noción. Ojalá que tengan precaución y no vuelva a suceder, porque esto es un desastre”, agregó.

“Nuestras familias corrieron peligro, tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos...”. 🗣️ESCÁNDALO en la Copa América. José María Giménez explota contra la organización del torneo. #LaSensaciónDelVerano pic.twitter.com/J2l3dSg1DP — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 11, 2024

Le llueven críticas a la CONMEBOL por el comunicado

Luego de emitir el comunicado en el que la CONMEBOL “condena enérgicamente” lo ocurrido, los aficionados han criticado la postura del organismo sudamericano. En respuesta a ese posteo en la cuenta oficial de la Copa América 2024, usuarios han escrito comentarios reprobando la postura de la organización del torneo.

“Sus condenas no sirven de un ca**jo si no garantizan la seguridad de la gente”, “Un aficionado se mete a la cancha en son de paz y lo mete preso y tremenda multa... Y acá no hay presos ni de la grada, ni de jugadores, ni sanciones a nadie”. Son comentarios que se pueden leer en la publicación de X en la que CONMEBOL se posicionó al respecto de la pelea entre Darwin Núñez y aficionados de Colombia .