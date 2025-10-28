deportes
Nota

La promesa que Oleksandr Usyk le cumplió a Evander Holyfield antes de su retiro

La leyenda de los pesos completos contó una historia en donde Oleksandr Usyk le prometió cumplir la misma hazaña que el logró en el boxeo

Box Azteca
Este fin de semana la leyenda de los pesos completos, Evander Holyfield, visitó la Ciudad de México para asistir al Gran Premio de la Fórmula 1 y después dar una Conferencia de prensa en el Consejo Mundial de Boxeo en donde contó una anécdota con el actual monarca de la división, Oleksandr Usyk.

“Creo que es un gran peleador, pero la primera vez que lo ví (Usyk) no sabía quién era, todavía no era campeón y me dijo voy a hacer exactamente lo que tú hiciste (ser campeón indiscutido en peso Crucero y Completo). Y así lo hizo, cumplió su promesa y ahora es campeón indiscutido en dos categorías y creo que es un peleador asombroso, uno de los mejores”, contó Holyfield.

El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 en peso Semipesado también se atrevió a dar un prónostico en una supuesta pelea entre Holyfield y Usyk en su mejor versión.

“Es como es y al final estuvimos en dos épocas distintas, pero por supuesto que tengo que decir que ganaría yo porque soy muy optimista y no perdería con nadie, sería lo mismo si le preguntaran a él, el pensaría lo mismo que me ganaría”, añadió el ex campeón mundial de los pesos completos.

