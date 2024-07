La Máquina de Cruz Azul se prepara para el arranque del Clausura 2024 ya con cuatro incorporaciones oficiales, incluyendo al defensor y seleccionado mexicano, Jorge Sánchez, quien fue presentado hace unos días en las instalaciones de La Noria y está bajo las órdenes de Martín Anselmi.

Previo a hacer oficial el fichaje, Martín Anselmi habló sobre cómo se dio el contacto con Jorge Sánchez desde inicios del año, pero pudo ser hasta este mercado de verano cuando se dieron las negociaciones para la llegada del defensor mexicano al club cementero.

“A Jorge lo conozco desde enero o diciembre, tuve una videollamada con él a raíz que un allegado a él me informa qué podría dejar el fútbol europeo, me pareció una gran persona, un gran profesional, que se exige y quiere demostrar esas ganas de regresar viene con ese deseo sabemos que no se pudo dar porque Porto no lo dejo salir, ahora surgió una nueva posibilidad de incorporarlo, lo estamos siguiendo en la Copa América, vi sus declaraciones y cuando hay un futbolista con la jerarquía de Jorge con el deseo de venir, por mi parte que bienvenido sea”, mencionó Martín Anselmi.

Todo indica que Jorge Sánchez está listo para disputar sus primeros minutos con la playera celeste, incluso él mismo defensa afirmó en conferencia de prensa que esperaba tener minutos en contra del Mazatlán pero tuvo que ir a la tribuna por la misma razón que no ha podido ser registrado hasta este momento.

¿La razón por la que la que Jorge Sánchez no aparece registrado con Cruz Azul?

El pase internacional de Jorge Sánchez no ha llegado y es la razón por la que Cruz Azul no ha podido registrar al seleccionado mexicano; sin embargo, se espera que el pase llegue en las próximas horas y el futbolista pueda ser considerado para tener acción en contra de Rayados de Monterrey.