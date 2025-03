La razón por la que Stephano Carrillo NO juega en la Champions League con el Feyenoord

Tras la salida de Santiago Gimenez del Feyenoord, mucha gente pensaba que el equipo de Róterdam se quedaría sin exponentes mexicanos al menos en los Países Bajos, sin embargo, tan solo unos días después, se anunció la llegada del delantero Stephano Carrillo , proveniente de Santos Laguna de la Champions League.

Al principio se especulaba que el delantero nacido en Gómez Palacio, Durango, jugaría con las inferiores del Feyenoord, sin embargo, el entrenador Robin van Persie tenía otro plan entre manos y de inmediato lo convocó para los partidos de la Eredivisie, teniendo ya sus primeros minutos e incluso anotando su primer gol ante el NEC, el cual por desgracia fue anulado debido a un apretado fuera de lugar.

¿Por qué Stephano Carrillo no juega en la Champions League con el Feyenoord?

Bajo ese mismo tenor y dada la confianza que le tiene Robin van Persie, los aficionados mexicanos esperaban que Stephano Carrillo tuviera actividad con el Feyenoord en el partido de octavos de final de la Champions League ante el poderoso e histórico Inter de Milan de la Serie A de Italia.

Sin embargo el ex atacante de Santos Laguna no podrá ver minutos con el Feyenoord en lo que resta de la Champions en su edición 2024-25 debido a un reglamento de la máxima competencia de clubes a nivel mundial, pues los equipos participantes tenían hasta el pasado jueves 6 de febrero a las 11:59 pm para entregarle a la UEFA la lista de sus plantillas completa, sin embargo, el fichaje de Carrillo no se ajustó a estas fechas.

¿Cuándo podrá jugar Stephano Carrillo en la Champions League?

Debido a esta situación, Stephano Carrillo deberá esperar hasta la siguiente temporada en septiembre para poder hacer su debut en la UEFA Champions League, sin embargo, su participación está sujeta a la posición final que consiga el Feyenoord en la Eredivisie, pues actualmente marcha en el cuarto lugar y de momento solo clasificaría a la Europa League.

Posiciones en la Eredivisie: