Santiago Gimenez costó cerca de 40 millones al Milan; esto le costaría Johan Vásquez a la Juventus

En días recientes se confirmó el fichaje de Santiago Gimenez como nuevo jugador del AC Milan de la Serie A de Italia, en una transferencia que rondó entre los 36 y 40 millones de euros, esto debido a las variables extras, en un fichaje que se convirtió en histórico para el futbol de nuestro país por lo relevante de ver a un mexicano en un equipo de talla mundial y que es el segundo máximo ganador de la UEFA Champions League.

Sin embargo, no es el único futbolista Azteca que ha tenido un buen desempeño en Europa en las últimas semanas, pues hay otro compatriota que ha hecho las cosas de maravilla también en la Serie A de Italia: se trata del defensor central Johan Vásquez quien ha sido vinculado con la Juventus en las últimas semanas.

¿Cuánto costaría Johan Vásquez a la Juventus?

En las últimas semanas, Johan Vásquez fue vinculado por algunos medios europeos con la Juventus, luego de que el ex defensor de los extintos Cimarrones de Sonora y de Pumas ha tenido buenas actuaciones con el Génova en la Serie A, equipo que lucha por no descender en Italia y que hasta el momento se mantiene lejos de los puestos no gratos con 27 puntos.

De acuerdo al portal especializado en jugadores y el costo de sus transferencias, Transfermarkt, Johan Vásquez tiene un valor de 10 millones de euros, cifra que tendría que pagar la Juventus o cualquier otro equipo interesado en los servicios del seleccionado mexicano.

Esta cantidad es mucho menor a la que pagó el AC Milan por Santiago Gimenez, ya que de acuerdo a diversos reportes, los Rossoneri desembolsaron entre 36 y 40 millones por el ex delantero del Feyenoord.

No es de extrañar la diferencia de precio, ya que normalmente un delantero es más costoso, sin embargo, Vásquez ya es un jugador probado en Italia y que ha estado en la Serie A durante cuatro años.

Precios de Santiago Gimenez y Johan Vásquez



Santiago Gimenez: 40 millones de euros

Johan Vásquez: 10 millones de euros

