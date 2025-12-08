La selecta lista a la que puede entrar Guido Pizarro si es campeón con Tigres

La historia puede volver a escribirse este fin de semana en la final del Apertura 2025. Guido Pizarro, quien la temporada pasada aún era un referente en la cancha y mediocampo para Tigres, está a tan solo 180 minutos de ingresar a un selecto y casi mítico club dentro del fútbol mexicano, el de quienes han sido campeones con un mismo equipo tanto como jugadores como directores técnicos.

Tras eliminar a Cruz Azul en las semifinales, el estratega argentino comandó al cuadro regiomontano a la gran final ante el Toluca, completando una transición que comenzó en el banquillo hace apenas unos meses. En caso de conquistar el título, Pizarro se uniría a leyendas como Carlos Reinoso con América, Hugo Sánchez con Pumas, el 'Tuca' Ferretti de Pumas y Benjamín Galindo con Santos, quienes alcanzaron la gloria en ambos roles.

Guido Pizarro a un paso de ser leyenda

La anécdota cobra una dimensión única al considerar el plantel actual. Si Tigres se corona, Pizarro lo haría dirigiendo a compañeros de vestuario con los que compartió campeonatos, como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, veteranos y pilares del equipo que siguen siendo factores. Esta circunstancia añade un capítulo de profundidad de narrativa a una posible conquista, fusionando el respeto por su pasado en el campo con la autoridad de ahora ser el estratega que guie desde la táctica.

El desafío no es menor, pues se enfrenta a un Toluca que fue el líder de la fase regular y está en busca de un bicampeonato. Sin embargo, la oportunidad para Pizarro es histórica, cerrar un ciclo dorado como futbolista y abrir otro, aún más brillante, desde la dirección técnica, todo con la misma camiseta.

