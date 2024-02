“La sensación es de que se nos escapan dos puntos”, Fernando Ortiz, DT Monterrey tras no ganarle al Toluca

Los Rayados de Monterrey no pudieron superar a los Diablos Rojos del Toluca tras empatar 0-0 en el encuentro que cerró la jornada 7 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX; los Regiomontanos anotaron gol en par de ocasiones, sin embargo ninguno subió al marcador por decisiones arbitrales.

Con el empate la Pandilla se mantiene como una de las dos instituciones que siguen invictas en el inicio del 2024, siendo los Rayos del Necaxa la otra. Los dirigidos por Fernando Ortiz terminaron la fecha 7 con 15 unidades, por lo que se ubican en el tercer puesto del futbol mexicano, solo por detrás de los Pumas de Universidad Nacional y la Máquina Cementera del Cruz Azul.

Tiago Volpi de villano a héroe con el Toluca

“La sensación es de que se nos escapan dos puntos, el equipo insistió los 90 minutos, el rival hizo su parte en el primer tiempo y luego no he visto la repetición de las jugadas, pero confío en ello, no soy de cuestionar el árbitro, jamás voy a poner en tela de juicio, estoy tranquilo. Tiago fue la figura del partido quiere decir que nosotros insistimos en los 90 y pico minutos, él hace su labor, nosotros buscamos ser efectivos para abrir el marcador”, comentó Fernando Ortiz tras el término del compromiso contra el Toluca.

Los Regiomontanos estuvieron encima de los Mexiquenses durante los minutos finales del cotejo, aunado a que recibieron el apoyo de su afición, pero ni con el jugador número 12 pudieron ganar el duelo.

“Nosotros tenemos siempre la idea de lo que habíamos visto, hoy la gente se ve reflejada con el equipo e insiste en que se manifieste de esa manera, es muy importante que pueda hacer su rol, generamos esa ilusión para que podamos tener lo que es tan importante una afición como la de Monterrey. El primer tiempo estuvimos imprecisos, el rival tiene buena calidad, buenos jugadores. El segundo tiempo fue muy predominante de nuestra parte, la generamos, no la pudimos meter, pero el equipo siempre quiere y busca más”, añadió Fernando Ortiz tras no conseguir el triunfo en contra del Toluca.

