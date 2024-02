El único grande que no jugaría liguilla directa si hoy terminara el Clausura 2024

Terminó la actividad de la Jornada siete del Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. La fecha siete nos dejó cuatro victorias, cuatro empates y un total de 20 goles marcados. Hubo un partido en el que más goles marcaron en la jornada y fue en el Atlético de San Luis vs Tijuana. El partido terminó Atlético de San Luis 3-3 Tijuana.

Los resultados de esta jornada modificaron varios lugares y lo más alto de la tabla pasó a estar cada vez más cerrado. Por el momento, el primer lugar lo tiene Cruz Azul con 16 puntos conseguidos tras su quinta victoria consecutiva del torneo.

Líderes del futbol mexicano. 🔥💙 pic.twitter.com/8P41BlvOwZ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 19, 2024

El segundo, tercer y cuarto lugar lo ocupan: Pumas, Rayados y Pachuca. Los tres equipos se encuentran empatados con 15 puntos. Seguidos por América y Tigres que tienen 14 puntos luego de sufrir su primera derrota. En caso de que el torneo terminara este día, estos serían los seis equipos con su boleto directo a la Liguilla.

Por otra parte, en la séptima posición se encuentra Chivas con 12 puntos tras ser empatados de último minuto por el Mazatlán, siendo el único equipo grande el futbol mexicano que no tendría su boleto directo a la liguilla. Situación que puede cambiar pues aun quedan muchas jornadas por disputarse, en las que el equipo de Fernando Gago puede aprovechar para escalar posiciones. Por el momento, son dos puntos los que los separan de los lugares directos a Liguilla.

En la octava posición se encuentra Necaxa con once puntos, equipo que sigue invicto en el torneo. En noveno aparece Toluca con diez puntos, en décimo Atlas con ocho, en onceavo y doceavo aparecen León y Atlético de San Luis con siete puntos. En el lugar trece y catorce están igualados con cinco puntos Mazatlán y Querétaro.

Del lugar quince al diecisiete se encuentran Tijuana, Puebla y Santos Laguna con cuatro puntos. En el último lugar de la tabla se encuentra Juárez con solo dos puntos conseguidos.

Tabla de posiciones tras la jornada siete

Partidos de la jornada ocho

La jornada 8 del Torneo Clausura 2024 empieza el viernes 23 de febrero con el partido de: Puebla vs Querétaro, Necaxa vs Pachuca y Juárez vs Rayados. Para el sábado 24 de febrero juegan León vs Atlético de San Luis, Tigres vs Atlas, Chivas vs Pumas y América vs Cruz Azul. Por último, el domingo 25 de febrero se enfrentan Toluca vs Tijuana y Santos vs Mazatlán.

