La similitud entre Lionel Scaloni y Rafael Márquez que ilusiona a la Selección Mexicana

Rafael Márquez querrá empezar con el pie derecho su aventura en el banquillo de la Selección Mexicana de Futbol en lo que puede ser el trabajo más importante que ha tenido como director técnico hasta ahora. El ex defensor del FC Barcelona querrá trasladar los éxitos que tuvo con la camiseta nacional al otro lado de la línea de juego y hay un dato que puede ayudarle; nunca dirigió un club de Primera División al igual que Lionel Scaloni.

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El director técnico campeón del mundo con La Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 no tuvo experiencia en un primer circuito y llegó al equipo mayor de la Argentina tras un buen interinato y dar buenos resultados en la sub-20 de la misma (primer lugar en el Torneo de La Alcudia). Con un sinfín de malos resultados en las anteriores Copas del Mundo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), los directivos de la AFA decidieron darle una oportunidad a Scaloni a pesar de su casi nula experiencia en futbol de clubes de primera.

Caso similar el de Márquez

El hoy director técnico de México tuvo su primer experiencia fuera del terreno de juego al ser nombrado Director Deportivo del Atlas de Guadalajara en 2018, dos años después fue designado entrenador de juveniles del RSD Alcalá de España y finalmente, su etapa más exitosa inició en 2022 cuando tomó las riendas del Barca Atlétic.

Ahora, el canterano rojinegro encarará su reto más importante y podrás ser testigo de su debut por la señal de TV Azteca Deportes cuando México se vea las caras con su similar de Colombia. Será este sábado 26 de septiembre en punto de las 6:50 pm cuando disfrutes EN VIVO y GRATIS el cotejo por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.