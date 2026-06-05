La promesa de la Selección Mexicana que podría brillar en la Bundesliga la siguiente temporada

El histórico ascenso del Paderborn a la Bundesliga para la temporada 2026-27 podría abrir una ventana de oportunidades al juvenil mexicano Neo Lima Stacziwa quien actualmente milita en las categorías inferiores del club y buscará hacerse de un lugar en el primer equipo.

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Neo Lima Stacziwa, el mexicano del Paderborn que buscará brillar en la Bundesliga

Neo Constantino Lima Stacziwa, de 18 años y jugador de las categorías inferiores del Paderborn alemán, ya ha sido convocado por la Selección Mexicana Sub 20 y buscará sumar minutos en el primer equipo en la Bundesliga a la que ascendió el equipo para la siguiente temporada.

Lima Stacziwa nació en la ciudad de Nueva York y cuenta con nacionalidad mexicana y alemana a través de sus padres, además de la estadounidense por nacimiento.

Se desempeña como mediocampista de contención y con Selección Mexicana ya ha disputado un par de encuentros con la categoría Sub 20, eligiendo al conjunto Azteca por encima de sus otras opciones como Estados Unidos y Alemania.

El ascenso a la Bundesliga del Paderborn también podría representar una posibilidad para salir del equipo para el mexicano vendido a otro equipo ante la presión económica que representará para el nuevo inquilino de la Primera División.

El principal reto del Paderborn para esta campaña será mantenerse en la Bundesliga, por lo que podría dar oportunidad a sus jóvenes talentos de mostrarse ante el mundo.

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