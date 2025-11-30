esto-es-lo-que-se-sabe-del-gran-desfile-del-mundial-2026

La Ciudad de México se prepara para convertirse en uno de los grandes escenarios del Mundial 2026 . Para ello, las autoridades han comenzado a anunciar una serie de actividades que buscarán convocar a turistas locales y extranjeros.

Así es como las autoridades capitalinas ya han adelantado una parte del programa especial que acompañará la justa deportiva, entre ellas un desfile mundialista que promete ser uno de los eventos más coloridos y concurridos rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.

¿Cuándo es el gran desfile del Mundial 2026 en CDMX?

El desfile del Mundial 2026 en la CDMX se realizará el domingo 21 de junio de 2026 sobre Paseo de la Reforma. Aunque la ruta completa y los horarios oficiales se darán a conocer más adelante, las autoridades recomendaron al público apartar la fecha desde ahora, pues se espera una asistencia multitudinaria y una participación internacional que convierta el evento en una celebración única.

Las autoridades de la ciudad han adelantado que el objetivo de este desfile será mostrar la riqueza cultural de México, además de invitar a delegaciones de países participantes para que se sumen al ambiente festivo. Pero este evento marca solo el inicio de una agenda que integrará actividades masivas y festivales que transformarán a la capital mexicana durante las semanas previas al torneo.

Otras actividades adicionales programadas en la CDMX rumbo al Mundial 2026

Además del desfile, se anunciaron otras actividades especiales que formarán parte del calendario mundialista en la CDMX. Así es como el 1 de marzo se llevará a cabo la clase de fútbol más grande del mundo. Este evento buscará romper un Récord Guinness.

Por otra parte, más cerca del inicio del certamen, el 31 de mayo está programada la organización de la ola más grande del mundo. Durante todo el periodo del torneo, la CDMX contará con festivales futboleros y múltiples eventos. Todo esto con el objetivo de que los aficionados visitantes locales y extranjeros vivan al máximo la fiesta deportiva que se celebra cada 4 años. El Mundial 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio con México como anfitrión del partido inaugural. Y finalizará el 19 de julio con la final y entrega de la copa.