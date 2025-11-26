Esto pasó la última vez que Chivas y Cruz Azul se enfrentaron en liguilla

La historia en el futbol mexicano está para reescribirse. Chivas y Cruz Azul, dos de los equipos más emblemáticos y grandes del país, se verán las caras nuevamente en la liguilla después de casi dos décadas. Su último enfrentamiento en fase de eliminatoria ocurrió en los cuartos de final del Apertura 2006, donde el Rebaño no solo eliminó a la Máquina, sino que continuó su camino en lo que eventualmente se convirtió en el título. Aquel duelo quedó grabado en la memoria colectiva de ambas aficiones como un parteaguas en su rivalidad.

Ahora, con el calendario definido para la primera llave de este Apertura 2025, el juego que tiene olor a clásico recupera su carga. El encuentro no es solo un cruce más, representa uno de los choques de afición más esperados, cargado de simbolismo y revancha histórica. En el partido de 2006, el marcador global favoreció al club tapatío 4-2, en una serie que definió al posterior campeón del futbol mexicano.

Chivas eliminó a Cruz Azul para ser campeón

Más allá de los datos históricos, el juego presenta un contexto futbolístico decisivo. La baja del portero titular de los dirigidos por Nicolás Larcamón, Kevin Mier, debido a una lesión tras una entrada de Adalberto Carrasquilla. Esto podría ser un factor determinante.

Este imprevisto abre la puerta para que Armando González, quien atraviesa un momento de gran confianza, asuma la responsabilidad bajo los tres postes de Andrés Gudiño. Su desempeño será observado de cerca, pues de él podría depender la posibilidad de quebrar la racha negativa de la Máquina ante su rival de turno.

Con las alineaciones aún por definirse, pero con la motivación por las nubes, este duelo promete muchas emociones. No es solo un pase a semifinales lo que está en juego, sino el honor de ganar un capítulo más en esta vieja rivalidad.

