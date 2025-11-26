Chivas tendría un refuerzo de locura para la liga femenil: todos la querían y ella elegiría ser rojiblanca

El Apertura 2025 llegó a su fin con la obtención del título de Tigres , que confirma su hegemonía en la Liga BBVA MX Femenil. Con el término, viene cambio de jugadoras, renovaciones o fichajes, como el que quiere Chivas y demás clubes, pues es un refuerzo bomba.

El Guadalajara, que apunta a tener una limpia tras caer en semifinales ante el odiado rival, está interesado en la delantera Jasmine Casarez, quien actualmente milita en el Juárez FC, pues así lo reveló el periodista Jesús Romero, quien adelantó que es el fruto del deseo de varios equipos de la Liga BBVA MX Femenil.

@jasminecasarez_ Jasmine Casarez es la delantera que rodos quieren, pero que Chivas lleva la ventaja en la negociación

“Jasmine Casarez es pretendida por varios equipos de la Liga MX. Por lo que me cuenta el entorno, es que Chivas lleva la delantera para hacerse de los servicios”, publicó Romero en su red social de X.

¿Quién es Jasmine Casarez, posible refuerzo de locura para Chivas?

Jasmine Casarez es una futbolista mexicana nacida en Estados Unidos. La futbolista de 28 debutó profesionalmente en 2019 con el Puerto Rico Sol FC y fue para el Clausura 2022 que llegó al club fronterizo. Desde entonces se ha ganado un lugar, a tal grado de hoy en día ser la capitana del equipo y ser apodada como la “Reina de Juárez”.

La atacante debutó oficialmente con la Selección Mexicana en abril de 2023 y a su palmarés sumó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador de ese año, aunque se perdió los Juegos Panamericanos de Lima debido a una lesión.

Casarez tiene un gran sueño y ese es representar a la Selección Nacional en el Mundial Brasil 2027, por el cual lucha todos los días con su club, en la que es una histórica al ser la máxima anotadora, hecho que la vuelve más cara, pues si Chivas la quiere, debe desembolsar mucho dinero para que la directiva de Juárez la venda en el mercado invernal.